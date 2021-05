Un vídeo nos muestra el iPhone 13 Pro Max y sus principales cambios estéticos

El próximo mes de septiembre Apple presentará una nueva generación de sus iPhone. Estos sería ya los iPhone 13, salvo que la firma acuerde cambios en la denominación de estos dispositivos y lance un tradicional iPhone 12s. Y no estaría desencaminada Apple si lo nombrara así, porque no parece que los cambios entre ambas generaciones vayan a ser los suficientes como para poder justificar un nuevo modelo, no obstante es algo que tendrá que decidir en este tiempo que resta Apple, si es que no lo ha decidido ya. Y poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el diseño de esta nueva generación, de hecho hace unos días veíamos el iPhone 13 mini con todo lujo de detalles. Lo mismo que ocurre ahora con el iPhone 13 Pro Max, que cuenta también con una “maqueta” ultra realista.

¿Cómo será el tope de gama de Apple?

Pues bien, ha sido el popular canal de YouTube Unbox Therapy el que ha publicado un vídeo donde se recrea el aspecto real del nuevo iPhone 13 Pro Max, el que sería el móvil tope de gama de la firma californiana durante 2022. Y lo hacen utilizando una versión que simula el aspecto final del teléfono en base a toda la información que se ha venido filtrando acerca del teléfono. Sobre todo por la información que tienen los proveedores de fundas y accesorios sobre el nuevo teléfono de Apple.

Esto ha permitido crear reproducciones bastante reales, como la que conocemos ahora, y que es precisamente de las más creíbles que hemos conocido hasta ahora, si no la más. En este vídeo podemos ver comparado al futuro iPhone 13 Pro Max con su predecesor. Y encontramos diferencias sobre todo en dos aspectos importantes. Uno es el de la pantalla, donde en este caso vemos en el nuevo modelo un panel con un notch más pequeño, así que parece que por fin aunque no quiten el notch, este va a ser más pequeño que el del modelo actual.

Así se puede apreciar en el vídeo, donde se puede ver el notch con un tamaño más pequeño, a pesar de alojar varios sensores y la cámara para el Face ID. La gran diferencia reside en el nuevo posicionamiento del auricular superior del teléfono. Este ahora se ubica en el extremo superior, de manera horizontal. Mientras que el anterior modelo lo integraba también como parte del notch. Por tanto se ha reducido de forma considerable el tamaño del notch, aunque sigue siendo algo bastante llamativo, cuando los móviles Android han prescindido en masa de él.

Otra de las grandes novedades visuales las encontramos en la cámara de fotos, que como se puede ver en el vídeo están ubicadas de la misma manera. La diferencia es que los sensores, o al menos los módulos en los que se alojan estos, son más grandes, algo que se nota bastante cuando se pone un modelo al lado del otro. No obstante se esperan mejoras en los sensores, sobre todo en su gran angular, que será capaz de captar más luz en entornos hostiles.