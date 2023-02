Varias imágenes nos muestran el diseño del iPhone 15 Pro

No hay día en el que no hablemos del futuro móvil tope de gama de la firma californiana. Y es que a pesar de los siete meses que quedan por delante para que se presente, es un móvil que ya está acaparando mucha atención, sobre todo en su modelo Pro, que es el que más mejoras aglutinará en su momento. En esta ocasión hemos conocido varias imágenes, que nos muestran cómo sería el diseño de este nuevo terminal de alta gama, que no solo mejorará por dentro, sino también por fuera, con algunos detalles interesantes. Ahora unas imágenes recrean cómo podría ser el posible aspecto del iPhone 15 Pro.

Un diseño similar, con ciertos retoques

Así se puede describir lo que nos muestran las nuevas imágenes que se han filtrado ahora. Estas vienen de un medio tradicionalmente ligado al mundo de Apple, y con una buena trayectoria, que le da bastante entidad a la filtración, por lo que podríamos tomar muy buena nota de lo que nos puede ofrecer este dispositivo a nivel de diseño. En las imágenes podemos ver básicamente recreado uno de los dummys, de esas maquetas que se utilizan para entregar a los fabricantes, que prueban fundas y accesorios sobre ellos, y donde normalmente en la parte delantera se encuentra una pegatina sobre la pantalla que simula estar encendida.

Pero en este caso eso se muestra dentro de un render, que nos muestran cómo sería el aspecto de este nuevo dispositivo de Apple. Y básicamente vemos un móvil que cuenta con un aspecto algo más redondeado que sus predecesores, precisamente en los laterales, donde los bordes son un poco más curvos que en los modelos actuales. También se confirma una de las informaciones que conocíamos ayer, y que apuntaban a una pantalla con unos bordes más delgados, por tanto, más estilizada. Y da también la sensación de que uno de los aspectos más interesantes de la pantalla, la isla dinámica, cuenta ahora con un tamaño algo más compacto.

En una de las imágenes se compara el modelo actual con el futuro iPhone 15 Pro, y se puede comprobar abiertamente cómo el diseño de la pantalla ha cambiado bastante con esos bordes mucho más delgados, lo que acerca un poco más el formato todo pantalla a esta nueva generación. En otra de las imágenes podemos ver la parte trasera del iPhone 15 Pro, y también su perfil. Y podemos apreciar que el módulo de cámara es algo más grande, de hecho, ya va más allá de la mitad de la parte trasera, ocupando casi tres cuartas partes del plano horizontal. También parece más grande la barriga de la cámara de fotos.

Algo que tendría sentido, si tenemos en cuenta que contaría con un nuevo sensor periscopio, que suele ser de los que más espacio necesitan debajo del cuerpo del teléfono. Además, hemos visto lo que parece ser una imagen real de la parte inferior del teléfono, donde precisamente reside una de sus principales novedades. Como es el conector USB tipo C. Este ya es una realidad, y se demuestra con esta imagen, que además coincide en los altavoces y sus rejillas con el render que recrea el aspecto de este modelo.