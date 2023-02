La novedad en el diseño del iPhone 15 Pro que nadie esperábamos

Todavía quedan siete meses por delante para que los nuevos iPhone 15 sean una realidad. Algo que no está impidiendo que el ritmo de rumores y filtraciones alrededor de estos teléfonos sea realmente elevado. El último capítulo de estos lo hemos conocido hoy, con una información que apunta a un cambio en el diseño de estos modelos que no esperábamos realmente, ya que son otros aspectos los que han cobrado más protagonismo en las últimas semanas. Hablamos de la pantalla y de sus bordes, que podrían ser más estilizados de lo que cabría pensar.

Una pantalla más estilizada

Todos sabemos que los modelos Pro de iPhone suelen ser los encargados de ofrecer la mayor cantidad de novedades cada nueva generación de teléfonos de Apple. Y este año no sería una excepción, ya que hemos visto varias informaciones que apuntan a novedades importantes en estos modelos más avanzados, como unos procesadores más potentes y unas cámaras con un salto de calidad importante. Pero parece que además se avecinan cambios en uno de los elementos esenciales de todo teléfono, como es su pantalla.

Ahora ha sido un filtrador quien ha compartido en su cuenta de Twitter un aspecto clave de la pantalla de estos modelos Pro. Y es que estas pantallas, de los modelos Pro, tendrían unos bordes más delgados, similares a como se ven en los Apple Watch más modernos, y además adoptando una pequeña curva en los laterales, no en plan los Edge de Samsung, pero sí que una curva apreciable que haría más agradable el tacto con la pantalla. Por tanto esta sería otra de las principales novedades de este modelo respecto de los estándar, que no recibirían esta mejora de pantalla, bastante tendrán ya con dar la bienvenida a la isla dinámica.

Por tanto esperamos unas pantallas incluso más estilizadas que las de sus predecesores, y quien sabe si también una isla dinámica un poco más compacta, también para diferenciarse de los modelos estándar. Por lo demás esperamos lo que os estáis imaginando, un procesador más potente en los modelos Pro, concretamente el Apple A16 Bionic, así como unas cámaras de fotos más avanzadas, que este año podrían albergar además un sensor de periscopio, ofreciendo a los iPhone 15 Pro más medios para poder disfrutar de un zoom de calidad.

Aunque una de las novedades más esperadas será la del conector USB tipo C, que adoptarán por primera vez tras la imposición de la Unión Europea. Eso sí, tal y como conocíamos hace unos días, parece que no será el conector que todos esperábamos, al menos a nivel de compatibilidad. Y es que parece que Apple solo permitirá conectar a sus iPhone 15 cables USB tipo C propietarios, o lo que es lo mismo, solo esos que Apple apruebe, que serán los suyos y los de algún fabricante más. Así que eso de poder utilizar los cables de cualquier usuario de Android no va a ser tan sencillo como se esperaba. Todo será mucho más limitado a los caprichos de Apple en este aspecto, y lo peor de todo, parece que será un conector Lightning disfrazado de USB tipo C.