Trucos para que tus datos móviles duren más tiempo aunque uses Whatsapp todo el día

El primer y mejor consejo que podemos darte respecto a tu móvil en vacaciones es que lo apagues y no vuelvas a encenderlo hasta que regreses. Sabemos que resulta complicado: no dar señales de vida durante dos semanas puede ser motivo de que a nuestros familiares y amigos les dé un ataque al corazón. ¡Y pensar que hace sólo unos años ni siquiera existían los móviles, y dependíamos de las cabinas telefónicas para avisar de que habíamos llegado a la playa!

Hoy parece impensable apagar el móvil más de dos horas. Primero, porque nadie se preocupe, y segundo, por la dependencia que hemos desarrollado hacia el terminal. Ya que vamos a pasar más tiempo hablando por Whatsapp que dentro del mar, procuremos que los datos móviles nos duren lo suficiente para no desesperar.

Querrás comunicarte con la gente que en ese momento tienes lejos, pero también te interesará visionar unos cuantos vídeos o escuchar tus listas de música favoritas en los ratos muertos. Pero si se te acaban, recuerda que las palas y la pelota hinchable tampoco son un plan tan malo…

En este vídeo se incluyen algunos buenos consejos para que el uso descontrolado de la app móvil no nos deje sin gigas. Si no quieres pagar un extra de datos este verano, te serán de gran utilidad. Seguro que cuando conozcas estos trucos te apetecerá utilizarlos también el resto del año. Es probable que no te hubieras dado cuenta antes de la cantidad de datos que estabas tirando a la basura con una mala utilización de Whatsapp.