¿Te has quedado sin espacio en el móvil? Sigue estos pasos y libérate

La mayoría de smartphones Android de gama media vienen con muy poca memoria interna. El propio sistema operativo ocupa una gran parte de la memoria, por lo que no tardaremos en notar la falta de espacio. Si has borrado todos los archivos y apps que no necesitas, peor todavía sigues teniendo problemas de espacio, borrar la memoria caché de tu dispositivo Android en una solución interesante.

Esta es una tarea muy sencilla que puede darte algún que otro giga de espacio. En la mayoría de smartphones se hace de forma muy fácil. Dirígete a ajustes, y luego al apartado de Almacenamiento. Aquí podrás ver cuál es la capacidad de la memoria de tu móvil y cuánto espacio estás ocupando.

Dependiendo de la versión de android que tengas, este apartado puede llamarse de forma diferente. En nuestro caso es "datos almacenados en caché". Como veis, nosotros tenemos almacenado en caché más de un giga y medio de memoria. Si pulsamos sobre este apartado el sistema nos preguntará si deseamos borrar la memoria caché. Al aceptar habremos recuperado el espacio.

Puede que prefieras borrar tan solo la memoria caché de una app en concreto. Para hacer esto dirígete en el menú de ajustes, y luego a la sección de aplicaciones. Ahora busca la app que deseas y pulsa en ella. Aquí veremos información de la app en cuestión. Pulsa sobre el apartado almacenamiento y verás un botón que nos permite borrar la memoria caché de la app.