Samsung saca músculo con el Galaxy Note 9, pura potencia

El Galaxy Note 9 trae pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas en proporción 18,5:9. y resolución 2960 x 1440 píxeles, procesador Exynos 9810 de 10 nm y ocho núcleos, cámaras de 12 megapíxeles detrás (dual) y de 8 megapíxeles delante, y dos variantes en cuanto a RAM y almacenamiento, una de 6 GB y 128 GB, y otra de 8 GB y 512 GB, la auténtica bestia del catálogo de Samsung.

El diseño es muy contuinista respecto a lo visto en el último año, y parece que hasta 2019 no veremos los rumoreados diseños de pantallas flexibles. Metal y cristal combinados manteniendo la resistencia al agua con certificación IP68. Eso sí, el peso del Note 9 es superior a los predecesores, 201 gramos, al nivel de un iPhone de 5,5 pulgadas (como el 8 Plus) por primera vez.

¿Es bueno o malo este continuismo? Al igual que ocurre con otros fabricantes en esa línea, dependerá del gusto de cada usuario. En el caso del Note 9 hablamos de un diseño bastante sobrio que seguramente puede despertar pocas quejas.

El S Pen también ha sido renovado, ahora tiene conectividad Bluetooth y usa una fuente de energía propia para ser usado como mando a distancia, por así decirlo, ante ciertas aplicaciones o en especial ante Samsung DeX, la solución de la compañía para conectar el Note a un monitor y usarlo como un ordenador. Un control remoto pensado para los clásicos pases de diapositivas.

Otro factor diferencial de este Note 9 es su acuerdo con Epic para ofrecer de forma exclusiva el videojuego Fortnite junto al resto de la gama Galaxy (algunos modelos), y obtener junto a la tablet Tab S4 un skin especial para el juego.

Este acuerdo no es aleatorio, ni siquiera pensando únicamente en Fortnite. Samsung parece querer posicionar al Note 9 como un smartphone óptimo para gamers, un perfil en auge que cada vez tendrá más ofertas en el mercado, y al que Samsung no quiere llegar tarde.

Para ello hay otros guiños a este sector, como la batería de 4.000 mAh, que debería ofrecer una autonomía realmente buena, o un sistema de refrigeración líquida que aligere el rendimiento del terminal ante aplicaciones exigentes, como videojuegos de alta carga gráfica.

Por lo demás, pocas diferencias respecto a los S9. Samsung, a unos meses de estrenar la nomenclatura ’10’ en sus dos gamas estrella, parece haber tocado techo con los formatos actuales. ¿Será a partir de 2019 cuando lleguen de nuevo los diseños revolucionarios y las funciones realmente nuevas?

Hora de un nuevo reloj

Samsung también ha tenido tiempo de presentar su nuevo reloj inteligente, el Galaxy Watch, que recupera el diseño del, quizás, mejor reloj que tiene en su historial, el Gear 2. Este modelo mide la calidad del sueño, registra la actividad deportiva, etc. Funciones ya habituales, pero con la esfera circular ya habitual en Samsung y con una teórica duración de la batería en la línea de su predecesor. Si nada falla, podemos hablar de más de dos días de autonomía sin tener que pasar por el enchufe.

También ha sido presentado el Galaxy Home, un altavoz inteligente con Bixby integrado que no obstante no parece que vaya a llegar a nuestro país. Por el momento no se conocen los precios en España de ambos productos, aunque el Galaxy Note 9 partirá de los 950 dólares -impuestos aparte- en Estados Unidos, así que todo apunta a que volveremos a ver otro smartphone de cuatro cifras. La nueva era de la tecnología.