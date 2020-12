Samsung Galaxy S21+: imágenes y un vídeo muestran su diseño final

El próximo mes de enero se presentarán los nuevos topes de gama de Samsung, los Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra, los herederos de los tres mismos modelos que se han lanzado este año. En esta ocasión hemos conocido con todo lujo de detalle el diseño del futuro Samsung Galaxy S21+, el modelo que se puede considerar como mediano en especificaciones si lo comparamos con el resto de la gama que está por venir. Se han filtrado varias imágenes de alta definición, así como un vídeo donde se muestra con gran detalle cómo será este nuevo teléfono de los coreanos.

Diseño y dimensiones del nuevo tope de gama

Este nuevo teléfono llegará en apenas un mes, y ha sido la cuenta de Twitter de xleaks la que ha desvelado estas imágenes y un vídeo en calidad 4K junto con las dimensiones del dispositivo. Estas imágenes son render también conocidos como CAD que nos muestran el diseño del teléfono a partir de toda la información que se ha filtrado en los últimos meses, que hay que reconocer que ha sido bastante. En estas imágenes se confirma el diseño que hemos visto en las últimas filtraciones. Un diseño que se basa en el del pasado año, pero que sin duda es más estilizado en la parte de la cámara de fotos.

Esta ahora cuenta con un módulo que se integra con el color del teléfono, pero que sobresale levemente y llega hasta el extremo del cuerpo del terminal. En la imagen se puede ver la cámara triple con sus tres grandes sensores junto al flash LED. Delante no vemos demasiados cambios, una vez más con una cámara dentro de un agujero en la parte superior central de la pantalla. Por tanto estamos ante una nueva generación que en términos de diseño ha sido pulido más que rediseñada. Las dimensiones desveladas en este vídeo para el Samsung Galaxy S21+ son de 161.55 x 75.6 x 7.86mm. Por lo que sigue siendo un teléfono muy delgado a pesar de su enorme cámara de fotos.

Un teléfono del que se espera que cuente con una pantalla de 6.7 pulgadas y resolución Full HD+, siendo el tamaño intermedio entre los dos modelos. Contará con una nueva generación del procesador tope de gama de Samsung, así como con 12GB de memoria RAM, 256GB de almacenamiento interno y una cámara de fotos triple como hemos visto en las imágenes. Esta tendría tres sensores de 12 megapíxeles, mientras que delante la cámara sería de 10 megapíxeles. La batería seguirá teniendo grandes dimensiones, de 4800mAh. Como es lógico estrenará la nueva versión Android 10, con One UI 3.0. Por tanto no se esperan grandes cambios en este nuevo modelo frente a la anterior generación, salvo sobre todo en el rendimiento con el nuevo procesador y el diseño de su parte trasera. Veremos qué pasa con el precio, y si hay algún ajuste más, pero no es probable ni mucho menos. Esta generación se presentará a mediados del próximo mes de enero, por lo que está a la vuelta de la esquina.