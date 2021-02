Safari: cómo configurar el navegador de iPhone para proteger tu privacidad

Una de las prioridades que Apple afirma haber tomado como empresa, es la seguridad de sus usuarios y la protección de los datos personales. Como resultado, Apple permite configurar y cambiar las opciones en safari para que se adapten a tu gusto. En el vídeo te enseñamos exactamente cómo configurarlo para proteger tu información.

Las configuraciones de safari no son la única opción para mantener tu iPhone altamente protegido. Apple ofrece una gran cantidad de herramientas que harán que tus datos sean imposibles de conseguir. Aquí te damos algunos ejemplos:

Actualiza el software

Aunque no veas el riesgo de tener antiguos softwares de iPhone, esto puede provocar una gran vulnerabilidad. Tener las actualizaciones más recientes instaladas te garantiza que tu iPhone tenga la máxima protección posible. Como existen tantos avances en las tecnologías también se producen nuevos descubrimientos de las vulnerabilidades de los softwares, y las empresas como Apple están constantemente creando actualizaciones en su sistema operativo para poder conseguir la máxima seguridad.

Reforzar tu ID de Apple

Quien tenga acceso a tu cuenta de Apple no sólo tendrá acceso a tu iPhone, también podrá tener acceso a todos los otros dispositivos que tengas dentro de esta cuenta, como tu ordenador, tu tablet etc. La autenticación en dos factores es una barrera extra que ofrece Apple para proteger tu cuenta con la seguridad que requiere. Esto le dará un segundo refuerzo a tu cuenta y de esta forma gente que no esté autorizada a entrar no podrá hacerlo.

Utilizar una buena contraseña

Esta recomendación es casi obvia, pero sin embargo aún existen personas que tienen como contraseña “0000”. Una de las características que ofrece Apple es poder cambiar el formato de la contraseña. En vez de un pin de 4 números, se puede cambiar a uno de 6, y en vez de números, puedes configurarlo para usar caracteres. De esta manera, puedes personalizar el nivel de seguridad que quieras tener en tus dispositivos.

Con los pasos que te mostramos en el vídeo y utilizando las recomendaciones que te hemos aportado, tu iPhone y toda tu información personal tendrá un alto nivel de protección frente a posibles brechas de seguridad.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo solucionar el grave problema de seguridad en Windows del que ha alertado el Gobierno

Nuevo sistema de seguridad en Instagram: descubre qué empresas acceden a tus datos