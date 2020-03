Somos millones de personas las que tenemos un móvil o varios en casa. Son dispositivos que han sido diseñados para no ser reiniciados en muchos días, en algunos casos incluso para no hacerlo prácticamente nunca. Pero el uso del teléfono y no reiniciarlo de vez en cuando es algo que afecta directamente al rendimiento del teléfono. Y no digamos ya cuando el terminal está sufriendo problemas más importantes, de ralentización o incluso siendo víctima de algún tipo de malware o virus. En esos casos lo más recomendable es hacer lo que se suele conocer como “hard reset” o reinicio de fábrica. Cada móvil es un mundo en este aspecto, y a veces es difícil de explicar a personas que no están familiarizadas con estos procesos. Por esa razón hoy os traemos una app específica para ello.

Cómo hacer un reset de fábrica a tu móvil fácilmente

Hay muchas maneras de hacer el reset de fábrica, tantas como móviles existen. Cada fabricante suele tener su propio método, aunque en Android la opción de este reinicio forzado es algo que se puede encontrar más o menos siempre en el mismo lugar. Pero para no estar entrando en los ajustes y tocando algo que no debamos tocar, existe una app llamada Restablecimiento de fábrica del teléfono, podemos hacerlo de una manera rápida y sencilla. Esta app ha sido diseñada para poder acceder al reinicio de fábrica de una forma independiente a como lo hacemos normalmente.

Podemos hacer el reset pulsando un solo botón | Raby

Por esa razón la app nos pide permisos de administrador del teléfono, porque de lo contrario sería incapaz de poder hacer un reinicio de fábrica. Eso sí, debemos ser muy conscientes de los riesgos que supone esto. El reinicio de fábrica es un método muy fiable para poder erradicar cualquier problema de rendimiento del teléfono. Pero para ello debe borrar todos los datos del teléfono, todas las apps instaladas, e incluso en el caso de un reset más estricto, los datos de la memoria interna, donde se guardan nuestras fotos, vídeos y demás contenidos que hayamos podido descargar y generar con el teléfono.

Por esa razón es muy importante que hagamos una copia de seguridad de todos estos datos de nuestro móvil para poder luego recuperarlos cuando lo reiniciemos, ya que todos ellos se habrán perdido. A cambio lógicamente tendremos un móvil más rápido y con un rendimiento mayor gracias a que su estado vuelve a ser el mismo que tenía en el momento de ser estrenado. Desde la propia app tenemos un botón de “reset phone” con el que se llevará a cabo el reinicio de fábrica.

La propia aplicación nos advertirá en todo momento de qué debemos preparar en nuestro teléfono para hacer el reinicio y no perder datos de forma accidental. Una app que también es perfecta si lo que tenemos intención es de vender nuestro teléfono y entregarlo al comprador tal y como llegó de fábrica. Un app para unificar este proceso tan importante que muchos usuarios no se atreven a hacer por lo complicado que puede ser en algunos dispositivos.