¿Qué hago si borro fotos del móvil sin querer?

Seguro que te ha pasado: te propones liberar espacio de almacenamiento en tu dispositivo y le dedicas tiempo a eliminar archivos que ya no utilizas y que ni siquiera recordabas que existían. La mayoría de espacio lo ganas a base de borrar vídeos y fotos que te pasan por el grupo de WhatsApp familiar y que ni siquiera habías llegado a ver.

Pero... ¡dramón! Te equivocas y borras esas fotos tan chulas que te sacaste en vacaciones y que sólo tienes tú (y por tanto nadie te las puede volver a pasar...). ¡Que no cunda el pánico! Los archivos que borramos de nuestros smartphones no desaparecen como por arte de magia, y, por tanto, existen formas de recuperarlos, siempre y cuando sepas por dónde empezar.

En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te mostramos cómo puedes lograr recuperar imágenes que elimines sin querer en tu móvil. Se trata de un truco que funciona tanto en dispositivos Android como en iPhone, así que posiblemente te sirva para salir de más de un apuro.

En primer lugar, te mostraremos cómo borramos unas fotografías que almacenamos en nuestro dispositivo de prueba. Una vez estén eliminadas esas imágenes, te iremos indicando paso a paso qué debes hacer para navegar a través de las entrañas de tu móvil con el objetivo de recuperarlas de nuevo.

Se trata de una solución muy sencilla que no requiere de complicados programas ni de conocimiento alguno en lenguajes de programación. Tan sólo tendrás que seguir las pautas que te indicamos en el videotutorial.

Si no tienes alguna imagen reciente que hayas borrado por error, te recomendamos que aprendas este proceso de recuperación de archivos por si te pudiera ocurrir en el futuro. Eso sí, es recomendable hacer la prueba con alguna fotografía que no te interese demasiado, así no perderás nada en caso de equivocarte en algún punto del proceso.

