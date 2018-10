Comprueba si alguien te ha bloqueado en WhatsApp

¿No me ha respondido o me ha bloqueado en WhatsApp? Esta es una pregunta recurrente que en más de una ocasión te harás. Saberlo no es sencillo, pero hay muchas pistas que te confirmarán si alguien te ha bloqueado y algunas de ellas son bastante definitivas.

En este tutorial en vídeo de TecnoXplora, te mostramos paso a paso trucos que te desvelarán cómo saber si te han bloqueado en la app de mensajería instantánea. Se trata de una serie de comprobaciones muy sencillas de realizar que permitirán garantizar casi al 99% de probabilidad si esa persona que ha dejado de contestarte te ha bloqueado definitivamente de su agenda de contactos.

Existen muchas alternativas a bloquear a un usuario, como por ejemplo archivar sus conversaciones par que no aparezcan en primer lugar en la bandeja de chats, o silenciarlo para no recibir notificaciones cuando trate de interactuar contigo. Sin embargo, el bloqueo directo a veces es la opción más socorrida para esas personas que realmente no quieren saber nada de nada de alguno de sus contactos más pesados.

Así pues, es posible que tú también hayas sido víctima de estos bloqueos en WhatsApp en algún momento de tu vida. En principio, esta función está diseñada para que la persona bloqueada no pueda saber quién le ha puesto en la lista negra. No obstante, los métodos que os mostramos en el videotutorial hacen que sea muy sencillo identificar quién ha decidido no hablar más contigo.

¿A qué esperas para dar un repaso a tu agenda para encontrar sospechosos o sospechosas que ya no te respondan a mensajes? Si dudas de la fidelidad de alguno de tus contactos, te animamos a que pruebes con este sencillo truco. Eso sí, ya lo que decidas hacer con esa persona que te ha bloqueado es cosa tuya...

