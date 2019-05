Qué deberías hacer con tu móvil Huawei, ¿quedártelo o venderlo?

Es una de las noticias del año, sobre todo en España donde uno de cada tres móviles que se venden son de su marca. Por lo tanto hay bastante inquietud entre muchos españoles que tienen un móvil Huawei y no saben muy bien qué es lo que va a pasar con ellos en las próximas fechas. La verdad que es una situación un tanto esperpéntica, pero que no afecta a todos los usuarios por igual, por lo que a cada uno de ellos les podría convenir hacer una cosa diferente.

Lo primero que hay que preguntarse ¿Qué antigüedad tiene tu móvil Huawei?

Ayer Google aclaróAyer Google aclaró, y dio un balón de aire fresco a Huawei, que los móviles actuales, los que ya se han vendido, y por tanto, se entiende también que los que se vendan hasta el 19 de agosto, contarán con acceso a la Google Play Store, la tienda de Google, y a Google Play Protect. Lo que no habrá son actualizaciones del sistema por parte de Google, pero sí que las habrá por parte de Huawei. Ahora bien, depende mucho de lo antiguo que sea tu móvil para que esta situación te afecte más o menos.

Imagen del logotipo de Huawei en su puesto durante una feria electrónica | EFE

Si estamos hablando de un móvil de dos años o más, nada debería cambiar en el futuro, ya que los móviles que superan esa edad, normalmente dejan de recibir actualizaciones de sistema, no suelen adoptar nuevas versiones de Android. Eso sí, siguen recibiendo parches y actualizaciones de seguridad que los protegen de diferentes amenazas. Si tu móvil es uno de estos, nada debería cambiar en el futuro, porque esas actualizaciones de seguridad las podrá seguir haciendo Huawei en sus móviles si es necesario y seguirás accediendo a la Play Store, por lo que lo mejor es quedártelo y seguir haciendo la vida que hacías con él hasta ahora.

Logotipo de Huawei en uno de sus móviles | Huawei

Ahora bien, si tu móvil es más nuevo, y tiene menos de dos años, a partir del 19 de agosto, sí que podría perderse una buena parte de las potenciales actualizaciones a Android oficiales, aunque siempre Huawei podría ofrecerlas por otras vías como ya ha asegurado, pero aún está por ver de qué manera. Lo más lógico, es que de aquí al 19 de agosto, Huawei lance la actualización a Android Q, la versión 10 de Android, de hecho numerosos móviles de la marca china ya disfrutan de la beta del sistema. Este es el caso más peliagudo, el qué hacer con un móvil, por ejemplo un Huawei P30 que has comprado hace unas semanas, y con el que ahora te encuentras dentro de esta vorágine.

¿Lo vendo o me lo quedo?

Sin duda es la pregunta que se hacen muchos usuarios de Huawei ahora mismo. Una pregunta que ayer podría tener una respuesta, y hoy otra ligeramente distinta en base a las informaciones que llegan de Estados Unidos e informan de un aplazamiento en el veto. Conociendo ahora como conocemos que la Play Store seguirá funcionando en los móviles que ya se han vendido, y que Huawei seguirá actualizando sus teléfonos, probablemente llevando algunas de las características de las nuevas versiones de Android a su capa EMUI, lo más sensato sería seguir adelante con tu móvil Huawei y seguir disfrutándolo como lo ibas a hacer cuando te lo compraste.

Huawei Mate 20 | Huawei

Porque al fin y al cabo, si te has comprado un móvil de Huawei porque tiene una buena cámara, esa cámara va a seguir funcionado y haciendo fotos igual de bien que hasta ahora. Si te lo has comprado porque es muy potente para poder jugar a los juegos más exigentes, también vas a poder seguir haciéndolo. Por tanto, si decides venderlo hoy, seguramente vas a perder más dinero del que habrías perdido de ponerlo a la venta la semana pasada. Sencillamente por el estigma que ya tienen los móviles de Huawei con todo este tema y esa fecha límite para el veto. Por lo que como vas a poder seguir utilizando tu móvil prácticamente de la misma forma que hasta ahora, lo más sensato es seguir disfrutando de tu móvil Huawei. Ahora bien, si eres un seguidor de la marca, y te gustaría cambiar a un móvil mejor de Huawei, quizás este sea el momento ideal para hacerlo, porque seguro que encuentras de segunda mano alguna ganga de alguien que quiera quitárselo de encima. Por tanto, tu móvil va a seguir funcionando igual, incluso aunque no tuviera actualizaciones, seguirá siendo un móvil plenamente funcional, y como tantos otros que superan los dos años y ya no tienen actualizaciones, siguen siendo móviles 100% válidos para el día a día.

Huawei P20 Lite, uno de tantos móviles que se verá afectado | Huawei

Ahora bien, cuando pase el 19 de agosto, y alguien opte por comprar un móvil Huawei sin acceso a la Play Store y sin actualizaciones de Google desde el primer día, es evidente que se enfrentará a lo desconocido, y automáticamente ese móvil que haya adquirido ya tendrá un valor de mercado inferior. Queda por saber qué hará Huawei con su sistema operativo y cómo serán las actualizaciones que seguirá ofreciendo, pero en cualquier caso, a día de hoy, si tienes un móvil Huawei, lo mejor es seguir con él de la misma manera que lo habías proyectado cuando lo compraste, incluso independientemente de la antigüedad que este tenga.