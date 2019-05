Tras el veto de Trump a Huawei ¿qué va a pasar con tu móvil Huawei a partir de ahora?

Sin duda estamos ante una de las noticias del año, de esas que marcarán un antes y un después en un sector tan importante como en el de la telefonía móvil y las telecomunicaciones en general. El veto del gobierno de Trump a empresas chinas siempre ha tenido en el ojo del huracán a Huawei o ZTE, esta último ya ha vivido en sus carnes lo que es dejar de vender temporalmente móviles por montar procesadores de empresas estadounidenses. Pues bien, ahora el veto a Huawei es real, está dentro de la lista negra de empresas chinas con las que las empresas estadounidenses no pueden tener relaciones comerciales. Y como ahora sabéis, Google es una de esas empresas que está obligada a dejar de trabajar con Huawei, y las consecuencias se van a notar prácticamente desde ya en los futuros móviles de la firma.

¿Qué ha hecho presuntamente Huawei para estar en el punto de mira de Estados Unidos?

Huawei es una de las empresas líderes a nivel mundial en equipos de redes y telecomunicaciones. De hecho está presente en las redes de multitud de países, incluido España. Pero la llegada del 5G y la potencia de estas redes, ha puesto en alerta a las autoridades occidentales, que lideradas sobre todo por Estados Unidos, han mostrado su escepticismo con la gestión por parte de la firma china de todas las comunicaciones que pasan por sus sistemas.

Huawei Mate 20 | Huawei

Se les ha acusado abiertamente de obtener datos para el Gobierno Chino. Por lo tanto, no solo Google se ha unido al veto urdido por Estados Unidos, sino que otras tecnológicas norteamericanas como Intel, Qualcomm o Broadcom también se han sumado al veto contra Huawei y otras firmas chinas dentro de la "lista negra" de Trump. Esto tendría también un gran impacto en el negocio de portátiles y telecomunicaciones de la firma china. De hecho, ya no podrán utilizar procesadores de Intel, y tampoco chips Wifi de Intel o Broadcom, por lo que los problemas se extenderían también a los ordenadores portátiles, para los que tendrán que buscar componentes alternativos.

Google lo aclara, solo afectará a nuevos móviles de Huawei

La firma de Mountain View se ha apresurado a aclarar que sus acuerdos de licencia con Huawei protegen a los actuales móviles de la marca, los que se han comprado ya. Ese móvil Huawei que tienes actualmente por tanto no se vería afectado por todo lo que vas a leer a continuación. Eso sí, solo han aclarado que habrá acceso a Google Play y Google Play Protect, por lo que no hay información precisa acerca de que es lo que pasará con las actualizaciones de sistema y seguridad para los móviles actuales de Huawei, los que ya se han vendido.

¿Qué va a ocurrir con tu móvil Huawei?

Es bastante difícil de asimilar, pero el veto a Huawei por parte de las autoridades estadounidenses implica que Google no puede tener relación comercial con Huawei. Esto por un lado no afectaría al sistema de Android en sí, ya que las licencias de código abierto permitirían a Huawei seguir contando con Android, pero estaríamos hablando de un Android prácticamente inservible en occidente. Y esto es porque los futuros móviles de Huawei, no estamos hablando de tu móvil, que estaría protegido por acuerdos previos, no tendrán acceso a los servicios de Google Play, y en segundo lugar, tampoco tendrá acceso a las actualizaciones de sistema.

Huawei P20 Lite, uno de tantos móviles que se verá afectado | Huawei

En el caso de los servicios de Google Play y la propia tienda de apps, es algo demoledor para los futuros móviles de Huawei, porque si le quitamos esto, le estamos quitando la posibilidad de instalar la mayoría de nuevas apps, ya que no tenemos acceso a la tienda. Y en el caso de poder descargar apps de forma paralela, a través de un repositorio de estas, como los muchos que existen en Internet actualmente, lo más normal es que la gran mayoría de esas apps no funcionen, porque necesitan de los servicios de Google Play y por tanto el beneplácito de Google para funcionar en el móvil Huawei.

Logotipo de Huawei en uno de sus móviles | Huawei

Por tanto en el aspecto de apps, los futuros móviles de Huawei tan siquiera garantizarían su uso normal a partir de ahora, porque al no haber contacto con esos servicios de Google, no funcionarán correctamente. Por supuesto nos podemos olvidar de utilizar YouTube, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Keep, Google Chrome, en fin, muchas veces lo que significa el alma de un móvil Android, el núcleo alrededor del que funciona casi todo teléfono del sistema de Google. Pero aún hay más consecuencias.

¿Qué pasa con las actualizaciones de sistema?

Porque si el veto, o lo que es lo mismo, el fin de las relaciones comerciales entre Google y Huawei se hace efectivo ya, los nuevos móviles de Huawei tampoco tendrían actualizaciones, aunque es algo que todavía no ha aclarado Google. Esto quiere decir que no recibirían las siguientes versiones del sistema operativo, ya que es Google la que facilita esas nuevas versiones a los fabricantes, y luego estos ya se encargan de adaptarlas a sus capas de software. Por tanto, los nuevos móviles de Huawei quedarían congelados en el tiempo en este tema de actualizaciones, incluso todo parece indicar que las actualizaciones de seguridad también se verían afectadas, aunque aquí Huawei tendría más margen de maniobra.

¿Qué alternativas reales existen para no depender de Google?

Ahora mismo, si la desconexión de Huawei por parte de Google se produce en las próximas horas, no hay prácticamente nada que pueda evitar que los próximos móviles de Huawei queden parcialmente obsoletos, salvo que se roteen y se instale un sistema alternativo, una de las conocidas como ROMS cocinadas, pero tampoco se garantiza un buen funcionamiento. Porque aunque a nivel de hardware la empresa china es bastante independiente, ya que fabrica sus propios procesadores Kirin, en el software el problema es que no hay una alternativa a Android.

Los servicios de Google ya no funcionarán en los móviles Huawei tras el veto | Google

Desde hace tiempo la firma ha admitido estar trabajando en un sistema operativo alternativo, pero hacer de ese sistema algo real para una empresa que ha vendido más de 200 millones de unidades este año, es algo bastante irreal. En China Huawei no tendrá problemas para seguir adelante, ya que allí los sistemas y servicios de Google no se incluyen en los móviles chinos, precisamente por las políticas de aquel gobierno, que al igual que en el caso de las redes sociales, solo existen las que permite este, siendo la más popular Weibo.

¿Conclusión?

Ahora mismo están por ver los plazos de este fin de las relaciones comerciales, pero hay que tener en cuenta que es algo inminente, y puede que en las próximas horas Google desconecte de Huawei. Ahora bien, todos esos problemas de los que hemos hablado, se producirían en móviles nuevos de Huawei, ya que los móviles que ha vendido la firma china hasta ahora están protegidos por los acuerdos de licencia, y no se verán afectados, al menos de manera parcial. Sabemos que los móviles de Huawei ya vendidos tendrán acceso a Google Play, pero están en el aire las actualizaciones. Por lo tanto es la única gran duda que queda por despejar en este momento para tú móvil. Que seguirá siendo funciona, aunque dependiendo de esas actualizaciones, será o no más seguro o estrenará nuevas funciones. Así que en este caso, hay que estar tranquilos, porque todo debería seguir igual para tu actual móvil Huawei, aunque deberías pensártelo dos veces al comprar uno de sus móviles tras el comienzo de este veto.