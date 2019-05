¿Por qué le ha dado Estados Unidos 90 días de "margen" al veto de Google y Huawei?

La noticia del "veto" impuesto por Google a Huawei a instancias de las nuevas regulaciones del gobierno norteamericano ha sacudido como un gran terremoto a todo el mundo, sobre todo a aquellos países donde Huawei es líder en ventas, como es el caso de España. Hemos pasado del pasado domingo, de la inmediatez de la medida de Estados Unidos, cuando se pensaba que todo se precipitaría de manera casi instantánea, a un nuevo plazo marcado por la administración estadounidense que se alarga hasta el verano.

Margen para Huawei hasta el 19 de agosto

Parece ser que en este caso la burocracia será una gran aliada para Huawei, al menos en primera instancia esta conseguirá un plazo más amplio para la firma china, que va a tener hasta el 19 de agosto para poder continuar su relación con Google y como consecuencia, la posibilidad de seguir ofreciendo actualizaciones a sus móviles, y el acceso a Google Play también, al menos para aquellos que se vendan de aquí a esa fecha. Pero detrás de todo esto como decimos hay un componente burocrático importante.

Oficinas de Huawei en Estados Unidos | Huawei

El origen de todo este problema es la "lista negra" que ha creado Estados Unidos. En esta lista se encuentran numerosas empresas, entre ellas la más conocida Huawei. Todas las empresas norteamericanas, como Google, que quieran hacer negocios con alguna de las que integra esa "lista negra" deben pedir una licencia o permiso para operar con ella. Entonces, técnicamente no hay un veto ahora mismo a Huawei u otras empresas chinas, la consecuencia de todo esto es que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido los requisitos para poder operar con ellas desde una empresa norteamericana. Por tanto, este nuevo plazo de 90 días que se ha fijado hasta el 19 de agosto, obedece a la petición por parte de Google de seguir haciendo negocios con Huawei como lo había venido haciendo hasta ahora. Por el momento no hay suspensión de la relación entre ambas empresas, porque el gobierno norteamericano se tendrá que pronunciar y dictaminar si concede el permiso o no a Google para seguir haciendo negocios con Huawei.

¿Habrá finalmente permiso para Google?

Sin duda es una incógnita ahora mismo, y este plazo dado por el gobierno estadounidense, aunque sea consecuencia de la burocracia y los permisos necesarios, puede alumbrar un hilo de luz a toda esta situación. Pero si somos realistas, lo más probable es que en medio de la continua escalada de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, este permiso nunca llegue a concederse a Google, o al menos no en el corto plazo.

Logotipo de Huawei en uno de sus móviles | Huawei

En cualquier caso este plazo de tres meses es un balón de oxígeno para Huawei, que ahora tendrá más tiempo para diseñar una estrategia alternativa que contrarreste las más que probables consecuencias de la ruptura forzada con Google. Así que solo queda esperar durante estos tres meses, y confiar en que las aguas vuelvan a su cauce y se enfríen los ánimos, hay tiempo más que suficiente para ello. Y quizás en el fondo de todo esto, solo tengamos una demostración de fuerza que pueda quedar en papel mojado. Aunque a día de hoy, no parece que sea algo que vaya a ocurrir.