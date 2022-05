Elige quién puede llamarte cuando el modo no molestar del móvil está activado

La desconexión digital es un derecho que cada vez más usuarios y trabajadores reclaman. Algo que en algunos países incluso está regulado por ley. Estar constantemente conectado crea una dependencia que puede llegar a generar incluso problemas de salud. Para ello podemos usar el modo no molestar. Pero este tiene sus excepciones.

Personaliza en modo no molestar en Android

Toda regla tiene su excepción, algo que también tiene la opción molestar. Cuando activamos este modo en nuestros teléfonos móviles podemos seleccionar dejamos de recibir tanto recordatorios como llamadas. Con esto conseguimos una total desconexión, aunque podemos seguir haciendo uso de nuestro móvil para navegar por Internet o hacer uso de otras apps que tengamos instaladas. Este modo permite programar las horas en las que se activará y desactivará. Un periodo de tiempo en el que si no queremos no seremos molestados. Para activarlo debemos ir a los ajustes del teléfono y buscar el ajuste “no molestar”.

En este apartado encontramos varias opciones, en primer lugar, el botón de activar el modo, la opción de programar la hora de activación, otros ajustes que permiten la entrada de llamadas y notificaciones sólo cuando el teléfono no está bloqueado. Sólo notificar las llamadas que se produzcan de forma repetida en un corto espacio de tiempo. Por norma general, solemos marcar un número con insistencia si se trata de algo importante, por lo que si activamos esta opción recibiremos este tipo de llamadas. Aunque corremos el peligro de que no se trate de una urgencia sino de alguien muy pesado al que no queremos atender.

Quien puede llamarnos en modo no molestar | TecnoXplora

Pero si realmente necesitas atender las llamadas de ciertos números de teléfono existe la opción de elegir los números, que, aunque este en modo no molestar pueden contactar con nosotros. Dependiendo de la capa de personalización de Android de nuestro móvil este ajuste recibe diferentes nombres y podemos configurarlo de forma distinta, pero en general podríamos decir que dentro de no molestar debemos encontrar un apartado nombrado como “permitir interrupciones” o en el caso de Xiaomi “notificar acerca de llamadas”.

En este caso tocando sobre esta opción accedemos a un desplegable con varias opciones de cualquier persona, solo contactos, Ninguno y sólo de personas destacadas. En esta ocasión marcaremos esta última opción, y a continuación dirigirnos a “contactos” y marcar aquellos números que queramos destacar. Pulsa sobre el nombre para acceder a la información y este, y marca la estrella en la esquina superior de la pantalla. De este modo recibiremos las llamadas de los contactos marcados como favoritos.

Podemos cambiar los ajustes en cualquier momento, añadir y quitar contactos como destacados o seleccionar otras de las opciones en no molestar, para permitir o no las llamadas directamente. En otras capas de Android podemos encontrar este mismo ajuste bajo el nombre “quien puede llamarte” o algo similar, pero su funcionamiento será prácticamente el mismo. Seleccionando los contactos que podrán llamarnos. De este modo podemos descansar y desconectar digitalmente aunque estemos esperando una determinada llamada y sin necesidad de atender al resto.