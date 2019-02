Samsung presenta su teléfono plegable y los nuevos Galaxy S10, Galaxy S10+ y un terminal con 5G

San Francisco ha sido el lugar elegido por la compañía surcoreana para lanzar al mercado sus nuevos terminales móviles días antes de que el Mobile World Congress de Barcelona dé el pistoletazo de salida.

Este año Samsung ha querido tener su propio evento al margen del MWC y no ha defraudado, ya que ha presentado ni más ni menos que XX nuevos terminales móviles: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10 E y el Samsung Galaxy S10 5G. Además, ha dado mucha más información acerca de su apuesta por el formato plegable, al que llamará Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold

Y, por fin, lo que todos estábamos esperando: el dispositivo plegable de Samsung, al que han bautizado como Samsung Galaxy Fold. Este terminal tiene un panel flexible de 7,3” con un formato 4,2:3, resolución de 2.152 x 1.536 píxeles y 402 ppp, y seguido de otro panel frontal de 4,58”, con 1.950 x 840 píxeles y una densidad de 320 ppp. Esta pantalla se llama Infinity Flex y usa la tecnología OLED para darle calidad a la imagen.

En lo que respecta a la batería, el Samsung Galaxy Fold viene equipado con dos baterías y una capacidad total de 4380 mAh, que se pueden cargar de forma ultrarrápida y también de manera inalámbrica.

Respecto a las especificaciones interiores, este terminal usa el chip Qualcomm Snapdragon 855, que es el estándar actual en el mercado móvil, y una memoria RAM de 8GB.

Samsung Galaxy Fold | Samsung

En cuanto a su buque insignia, el Samsung Galaxy S10, estas son sus especificaciones y sus principales novedades respecto a los modelos anteriores.

Pantalla

El Samsung Galaxy S10 tiene un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas equipada con Dynamic AMOLED HDR+ Infinity O y una resolución de 3040x1440px, con 800 nits de brillo, un aspecto de radio de 19:9 y con la protección anti-ralladuras Corning Glass 6. No habrá ‘notch’, salvo una pequeña muesca, 'hole punch', donde estará integrada la cámara delantera y el sensor de luz.

En cuanto al sensor de huellas, este pasa a formar parte de la pantalla, quedando integrado en la parte inferior, como ya tienen otros dispositivos como el One Plus 6T o el Xiaomi Mi 9. La apuesta por el FOD (fingerprint on display) vendrá incluida en el modelo de 6,1” (S10) y en el de 6,4” (S10+), pero no así en el de 5,8” (S10E), cuyo lector de huellas queda relegado al lateral del terminal. Sin embargo, no es un sensor de huellas al uso, sino que se trataría de un sensor ultrasónico, que utiliza el sonido y no la imagen para desbloquear la pantalla, acelerando así el proceso.

Con este movimiento, Samsung intenta distinguirse de Apple en el sentido de que estos últimos no están apostado por el sistema FOD sino por el desbloqueado del terminal mediante el reconocimiento facial. Pueden ser esas pequeñas diferencias que al final inclinen a los consumidores por uno u otro terminal.

Fotografía

En este aspecto, Samsung ha decidido seguir manteniendo una línea continuista en sus sensores fotográficos y ha apostado por incorporar tres traseros en lugar de los cuatro que tiene el A9, de gama media, y que parece que no ha creado tendencia ni en el sector ni en su propio ecosistema.

La cámara principal tiene 12 megapíxeles de resolución, f1.5, con la opción de gran angular hasta 77 grados, Dual Pixel, Dual Aperture y estabilización óptica de la imagen para que no se pixele cuando hagas zoom o en condiciones de luz poco óptimas.

La segunda cámara tiene 16 megapíxeles, f.2.2, y está destinada, sobre todo, a aportar mayor apertura al gran angular, llegando hasta los 123 grados. La tercera tiene 12 megapíxeles, f2.4 y la opción de hacer telefoto, es decir, aumentar el zoom bastante y que siga manteniendo la calidad de la imagen gracias a la estabilización óptica y al autoenfoque que viene incorporado.

En la parte delantera, la cámara de los selfies viene equipada con 10 megapíxeles, f1.9, Dual Pixel, autoenfoque y soporte para grabar vídeos en 4K UHD, ideal para youtubers, por ejemplo.

Hardware y software

En cuanto a las tripas del Samsung Galaxy S10 este viene equipado con el chip Exynos 9820 para Europa y el Snapdragon 855 para Estados Unidos, China y Latinoamérica.

Sobre la memoria RAM, aquella que le da la potencia y la velocidad necesaria al terminal, dos opciones: 6GB o 8GB, y de almacenamiento, igual, dos opciones: 128GB y 512GB, y se puede ampliar otros 512GB con una tarjeta de memoria microSD.

Respecto al software, todos los nuevos terminales presentados por Samsung ya vienen con Android 9 Pie y la capa de personalización de Samsung One UI.

El S10 tiene protección contra el agua y el polvo IP68, Jack de 3,5mm para los auriculares, altavoces estéreo con Dolby Atmos y Bixby incorporado.

Samsung Galaxy S10+

Las principales novedades se han centrado en el S10+, el tope de la gama alta y en donde se ve que se han hecho los mayores esfuerzos para celebrar el décimo aniversario de Samsung.

La diferencia fundamental la podemos ver en las capacidades internas del teléfono. La memoria RAM mínima del S10+ se va hasta los 10GB, pero es que la capacidad de almacenamiento asciende a 1TB de memoria interna, algo que, hoy por hoy, ningún fabricante ha podido conseguir.

También hay novedades en la parte delantera del teléfono. La pantalla tiene 6,3” súper AMOLED con una resolución QHD+ de 3040 x 1440 píxeles, Gorilla Glass 6 y dos perforaciones, ya que incluye dos lentes fotográficas, a diferencia del modelo S10. En este caso, una tiene 10 megapíxeles y f1.9 de apertura y la segunda tendrá 8 megapíxeles y f2.2 con Live Focus, para que se produzca el efecto ‘bokeh’ de desenfoque en los retratos o en los selfies.

Samsung Galaxy S10 5G

La compañía surcoreana ha decidido tirar la casa por la ventana en su décimo aniversario y también ha presentado un terminal con unas especificaciones más avanzadas que los anteriores: el Samsung Galaxy S10 5G.

Este teléfono es el primero de la marca que será compatible con la conexión 5G en aquellos países en los que esté desplegada, y en su interior llevará incorporado el procesador Exynos 9820 y, en países como China o Estados Unidos, Snapdragon 855.

Sin embargo, la principal diferencia viene con la incorporación del chip Exynos Modem 5100, que será el encargado de que estos terminales puedan volar con la conexión 5G.

En cuanto a su diseño exterior el Galaxy S10 5G incluye la pantalla más grande hasta ahora de la serie Galaxy S, la pantalla Infinity-O Display de 6,7 pulgadas y la cámara 3D Depth para capturar imágenes en 3D y potenciar las prestaciones Video Live Focus y Automatic Ruler. Todo ello alimentado por 4500 mAh y una carga ultrarrápida de 25 W.

Precios de todos los terminales:

Samsung Galaxy S10E: 759€

Samsung Galaxy S10: 909€

Samsung Galaxy S10+: 1009€

Samsung Galaxy S10 5G: sin precio anunciado, pero solo disponible en EEUU

Samsung Galaxy Fold: $1980