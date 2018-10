Nuevo One Plus 6T: características, precios y principales novedades

Si este octubre se ha caracterizado por ser el mes donde las principales compañías fabricantes de teléfonos móviles presentan sus nuevos terminales para lo que queda de año, Black Friday y campaña de Navidad incluido, One Plus también se ha querido sumar a la fiesta con el lanzamiento de su nuevo móvil, el One Plus 6T.

A pesar del cambio de fecha a última hora propiciado por la Keynote de Apple prevista para este martes 30, One Plus, en un evento desde Nueva York pero retransmitido en streaming en varias ciudades, entre ellas Madrid, ha presentado una nueva apuesta dentro de la gama media para competir directamente con los Huawei, Xiaomi, Oppo e incluso la clase A de Samsung.

Un mininotch

El One Plus 5T fue el último modelo de One Plus que aún llevaba bisel en la parte superior de la pantalla para alojar las cámaras frontales y el flash para hacer selfies. La evolución natural, el One Plus 6T, se apuntó a la moda del ‘notch’ o ceja, como prefieras llamarlo, para dejar, en un espacio minúsculo, esas cámaras y darle más espacio a la pantalla.

Ahora, el 6T deja el ‘notch’ reducido a la mínima expresión para alojar únicamente a la cámara frontal de 20 megapíxeles y f/1.7. De este modo, se suma a la moda de dejar el ‘notch’ como si fuera una mínima gota de agua, algo que ya han experimentado también otros modelos de teléfonos móviles presentados recientemente como el Huawei Mate 20 o el Oppo R17.

Pantalla

Si hay un elemento principal por el que se tienen que diferenciar ahora los terminales móviles de su competencia es por el tamaño y la calidad de las pantallas. En este caso, One Plus apuesta por las 6,41 pulgadas, Optic AMOLED y una resolución de 2340x1080 para hacer un terminal a la altura del Xiaomi Mi Mix y un poco inferior al Xiaomi Mi Max (6,44) y el iPhone Xs Max (6,5).

Además, es el primer terminal de la compañía que viene con una capa de Corning Gorilla Glass 6 para proteger la pantalla de posibles golpes y arañazos.

Pantalla del One Plus 6T | TecnoXplora

Otra de las novedades principales que trae el One Plus 6T es el cambio en el sensor de huellas. Por fin podemos ver en un móvil de la compañía un cambio sustancial en este aspecto.

Ahora, para ahorrar espacio, este método de desbloqueo estará integrado en la propia pantalla, de tal manera que no ocupe espacio ni en el lateral como, por ejemplo, tiene el Samsung Galaxy A7, o en la parte trasera junto a las cámaras, como el One Plus 6 o el 5T.

Cámara de fotos

A diferencia de la nueva tendencia de introducir más de tres lentes fotográficas en los móviles, el One Plus 6T viene equipado con una cámara frontal con sensor Sony IMX 371 de 16 megapíxeles, f/2.0 y 1080P vídeo a 30fps, mientras que la cámara trasera, la principal, lleva un sensor Sony IMX 519 y tiene también 16 megapíxeles, pero f/1.7 y la capacidad de grabar vídeos en 4K a 30 o 60 fps, en slow motion o time lapse. Justo debajo tiene una cámara secundaria de 20 megapíxeles y un poco inferior en cuanto al sensor, con un Sony IMX 376K.

En cuanto a las funciones interiores de la cámara, se pueden elegir entre los siguientes modos: retrato, que incluye el efecto ‘bokeh’ para desenfocar el fondo, modo noche, modo pro para ajustar los parámetros de forma manual, slow motion, panorámica o lapso de tiempo.

Potencia, batería y mini-jack

Las tripas del One Plus 6T le dan la potencia suficiente, al menos a priori, para las tareas que el usuario le encomiende. Viene equipado con el procesador Snapdragon 845 de Qualcomm que, hoy por hoy, es el chip más potente que vende la empresa ubicada en San Diego. Esto, de por sí, no es ninguna novedad, ya que una amplia gama de teléfonos móviles ya lo llevan incorporado, como el Samsung Galaxy S9, el Samsung Galaxy S9+, el propio One Plus 6, el Xiaomi Mi Mix 3, o los nuevos Google Pixel 3.

En cuanto a la batería, One Plus 6T viene con 3.700 mAh y la opción de “Fast Charge”, por lo que, para que sea del todo efectivo, únicamente se puede cargar con el adaptador y el cable que vienen en el estuche del teléfono.

Accesorios del One Plus 6T | TecnoXplora

Además, One Plus ha decidido seguir la tendencia de cargarse el agujero para el mini-jack, y en la misma caja también viene un adaptador USB-C – minijack de 3,5 mm para poder escuchar música a través de los auriculares y con cables.

Capacidad, precios y disponibilidad

El One Plus 6T estará disponible a partir del 6 de noviembre en España y tendrá tres variantes: de 128GB de capacidad y 6GB de RAM y por un precio de 549 euros, de 128 GB de capacidad pero 8 GB de RAM por 579 euros y de 256 GB de capacidad y 8 GB de RAM por 629 euros.