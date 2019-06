Nuevo Samsung Galaxy XCover 4s, un gama media ultra resistente

Samsung siempre se ha caracterizado por tener una de las gamas de móviles resistentes más numerosas del mercado. Pero en los últimos años no hemos conocido nuevas versiones de sus tope de gama del modelo Active, su modelo ultra resistente, y también del Samsung XCover 4, su último gama media robusto. Ahora, más de dos años después, los coreanos presentan la nueva generación de este teléfono ultra durable que puede trabajar en las condiciones más extremas.

Características del Samsung Galaxy XCover 4s

Las características de este móvil no difieren mucho de las de un móvil de gama media cualquiera, pero en este caso, su gran aporte es la resistencia de sus componentes y su cuerpo, que pueden soportar los climas y condiciones más extremas. Empezando por su pantalla de 5 pulgadas, con una resolución HD y tecnología TFT. Una pantalla que no es muy grande y que no consumirá mucha energía con resolución HD en ella. Un peldaño por debajo de lo que nos suelen ofrecer los móviles estándar.

Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung

El procesador es de la casa, un Exynos 7885, con una velocidad de reloj de 1.6GHz y ocho núcleos en total. La memoria RAM es de 3GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 512GB. La cámara de fotos trasera ofrece un sensor de 16 megapíxeles con apertura de f/1.7. Mientras que delante la cámara es de 5 megapíxeles, y una apertura de f/2.2. La batería cuenta con una capacidad a priori baja, pero que es más que suficiente para alimentar el móvil durante más de un día. El sistema operativo es Android 9 Pie, y las dimensiones de 145.9x73.1x9.7 mm. No le falta conectividad NFC, para poder pagar en cualquier establecimiento, y lo que es más importante, los certificados más exigentes a la hora de definir un móvil como ultra resistente. Hablamos de IP68, la máxima protección frente al agua y el polvo, por lo que se puede sumergir hasta 30 minutos en una profundidad de hasta metro y medio sin sufrir daño alguno.

Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung

También cuenta con la certificación militar de rango MIL-STD 810G, que nos ofrece una gran resistencia a las climatologías extremas o a los golpes y caídas accidentales. Tanto es así que se garantiza que este móvil seguirá funcionando correctamente incluso si ha sufrido una caída a más de un metro de altura, un máximo de 1,20 metros nada menos. Por tanto estamos ante uno de los móviles más resistentes del mercado, al que llegará a un precio de 299 euros. Al menos esto es lo que nos desvela Samsung en la presentación sigilosa que han hecho del terminal en Italia, el país donde se va a comenzar a vender este nuevo smartphone, que sobre todo está diseñado para ser utilizado en entornos profesionales altamente hostiles. Por tanto es de esperar que este modelo también llegue a España en próximas fechas, y pueda ofrecer a amantes de la aventura y trabajadores de grandes corporaciones un móvil de absolutas garantías en cualquier entorno.