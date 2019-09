El 5G se ha convertido en una de las características clave de los smartphones de 2019, con ellos se ha dado el pistoletazo de salida a una nueva tecnología que hasta ahora solo habíamos visto en móviles de gama alta. Ahora un presunto Smartphone de gama media, porque en realidad no lo parece, estrena la conectividad 5G en este segmento. Se trata del Samsung Galaxy A90 5G. Un teléfono que sin duda no va a pasar desapercibido, sobre todo por ser el primer síntoma de que el 5G ya no es exclusivo de los móviles más equipados.

Características del Samsung Galaxy A50 5G

La conectividad 5G depende mucho del procesador con el que cuente un móvil, normalmente los que están integrando esta conectividad están siendo los que cuentan con el procesador Snapdragon 855, mención aparte merecen los Exynos de Samsung en los topes de gama de la marca surcoreana. Por esa razón se entiende la inclusión del Snapdragon 855 en un móvil de gama media como el Samsung Galaxy A90. Con ese nombre se entiende que estamos ante el móvil de gama media más avanzando de toda la gama de Samsung, y vaya si lo es.

Diseño del Samsung Galaxy A50 5G | Samsung

Porque estamos ante un móvil que cuenta con una ficha técnica de primer orden, aunque sin duda alguna lo que más llama la atención para estar en la gama media es su procesador Snapdragon 855, que integra un módem compatible con 5G, y que convierte a este móvil en el primero de su gama con este tipo de conectividad. Su pantalla es de 6.7 pulgadas con notch en forma de gota de agua, por lo que tiene un tamaño considerable, y la resolución es Full HD+. La tecnología de la pantalla como acostumbra Samsung es Super AMOLED. La memoria RAM con la que cuenta es de 6GB u 8GB, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD de 512GB.

Características del Samsung Galaxy A50 5G | Samsung

La cámara de fotos es triple y está orientada de forma vertical, con sensores de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles y 5 megapíxeles. La cámara delante es de 32 megapíxeles. Respecto de la conectividad, además del 5G con el que es compatible gracias al módem Snapdragon X50, también ofrece Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, conector USB de tipo C, y un lector de huellas en pantalla, cada vez más presente en la gama media. La batería está a la altura, con una gran capacidad de 4500mAh, definitivamente Samsung se ha puesto las pilas nunca mejor dicho, en este aspecto y por fin ofrece capacidades incluso por encima de las baterías de la competencia.

Además es compatible con carga rápida, de 25W, por lo que podemos cargar toda la batería en alrededor de una hora, y gran parte de ella en 30 minutos. El software es Android 9 Pie bajo la capa de Samsung ONE UI. Llegará en colores negro y blanco, de momento al mercado surcoreano, a partir del 4 de septiembre. Un Samsung Galaxy A90 que estrena la conectividad Wifi en la gama media, eso sí, la más potente que hemos conocido hasta ahora.