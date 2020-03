Llevamos varias semanas encadenando lanzamientos de Samsung, y no solo para su gama alta, sino que además hemos conocido varios móviles de la gama media y de entrada. La firma está renovando toda su gama A, y el Samsung Galaxy A31 es el último smartphone que hemos conocido para esta gama. Llega con características interesantes para su categoría, como una cámara de fotos cuádruple, por lo que dobla los sensores de su predecesor, además hay una batería mucho más capaz que la anterior. Os contamos todo lo que nos trae este interesante terminal que además contará con un precio muy ajustado.

Características del Samsung Galaxy A31

Lo primero que nos llama la atención de este nuevo modelo es que también adopta el diseño de los demás modelos de gama media, e incluso de gama alta, con la cámara dentro de un rectángulo. En cuanto a la pantalla, tiene también un notch en forma de gota de agua, de hecho tiene el mismo tamaño de 6.4 pulgadas y resolución Full HD+. La pantalla tiene tecnología Super AMOLED, por lo que desde luego tiene una calidad por encima de la media entre sus competidores. En esta ocasión Samsung ha dejado atrás el procesador Exynos de su predecesor.

Samsung Galaxy A31 | Samsung

En este caso lo ha sustituido por un MediaTek Helio P65, un buen procesador para la gama media que ofrece un rendimiento solvente. Respecto de la memoria RAM nos encontramos con 4GB o 6GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 64GB o 128GB del almacenamiento ampliable mediante tarjetas microSD. Sin duda es en la cámara donde hay un gran salto respecto del A30. Porque en este caso tenemos una cámara de fotos cuádruple, con cuatro sensores de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles ultra gran angular, 5 megapíxeles de profundidad y 5 megapíxeles macro. Por tanto es una cámara que no tiene nada que envidiar en opciones y funciones a las de teléfonos de gamas superiores.

Samsung Galaxy A31 | Samsung

Delante la cámara de fotos dentro del notch es de 20 megapíxeles. Otro de los aspectos destacados de este teléfono es la batería, que cuenta con una capacidad de 5000mAh, superando así a los 4000mAh de su predecesor. Además es compatible con carga rápida de 15W. La conectividad con la que cuenta nos ofrece Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, y un conector USB Tipo-C. No falta tampoco un conector minijack de 3.5mm y sonido Dolby Atmos.

Como viene siendo ya norma en muchos móviles, cuenta con lector de huellas, pero no nos queda claro de qué tipo. Porque como podéis ver no se aprecia en la parte posterior del teléfono como suele ser habitual. Y nos extrañaría mucho que contara con uno integrado en la pantalla siendo un móvil de gama media de entrada. Por esa razón nos inclinamos a pensar que el lector de huellas se haya integrado en el lateral, en el botón de encendido del teléfono. De momento no se ha detallado nada acerca de su precio, pero es de esperar que se mueva entre los 200 y 250 euros en España.