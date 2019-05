Nuevo Motorola One Vision, con pantalla ultra panorámica 21:9 y cámara de 48 megapíxeles

Motorola confió en 2018 su estreno en el ecosistema de Android One con el Motorola One. Ahora la firma ha presentado su nuevo terminal, el nuevo Motorola One Vision, que obtiene este apellido de su enorme pantalla con una relación de aspecto muy poco común en el mercado, de 21:9, la misma que disfrutamos en las pantallas de cine. Además llega estrenando una cámara de fotos frontal dentro de la pantalla, lo que aumenta aún más la sensación de gran panel que ofrece este terminal. Vamos a conocer su ficha técnica y las características más interesantes de este smartphone.

Características del Motorola One Vision

El nuevo móvil de Motorola con Android puro llega con unas características de gama media prácticamente premium, porque estrena algunas características poco comunes para este tipo de móviles de la gama media. Comenzando por su enorme pantalla, con nada menos que 6,3 pulgadas y resolución Full HD+, que además cuenta con una relación de aspecto de 21:9, por lo que es mucho más alargada de lo normal. Por algo se le denomina CinemaVision, ya que nos permite ver los vídeos y películas con un tamaño aún mayor. Sobre su rendimiento, depende de un procesador Exynos 9610, que promete el máximo desempeño, teniendo en cuenta que se fabrica por parte de Samsung.

Moto One Vision | Motorola

La memoria RAM con la que llega es 4GB, mientras que el almacenamiento interno con el que cuenta es de 128GB ampliables a 256GB mediante tarjetas microSD. Por lo tanto cuenta con el doble de almacenamiento que su predecesor, el Motorola One. Este nuevo terminal de Motorola además ofrece una de las mejores cámaras de la gama media, con un sensor de nada menos que 48 megapíxeles, que además cuenta con estabilización óptica, lo que hace de él un móvil prácticamente sin competencia en esta gama. El sensor secundario de la cámara dual es de 5 megapíxeles. Uno de los puntos fuertes de la cámara son sus nutridos modos, como el modo noche tan de moda actualmente, y que permite fotografías lugares prácticamente a oscuras.

Motorola One Vision | Motorola

En la parte delantera ha una cámara para selfis con un gran tamaño, de 25 megapíxeles. La batería conserva la capacidad de su predecesor, de 3500mAh, que podríamos pensar que se queda algo corta, pero es mas que suficiente y más si pensamos en que es compatible con la carga Turbopower, que ofrece carga rápida de 15W con la que obtenemos 7 horas de uso en solo quince minutos de carga. Este nuevo Motorola One Vision llega con resistencia al agua IP52, así como con conectividad WiFi Dual Band; Bluetooth 5.0; acceso a redes 4G; USB tipo C; y NFC, este último nos permite hacer pagos móviles en miles de establecimientos. El nuevo Motorola One Vision llega al mercado español a un precio de 299 euros, se podrá comprar en Amazon, PC Componentes y Media Markt, desde el día 16 de mayo y hasta el 2 de junio, y en FNAC y Carrefour desde el día 20 de mayo. Además esta reserva incluye los auriculares Motorola Vervebuds 500 inalámbricos con estuche de carga de regalo, un dispositivo que está valorado en 99 euros.