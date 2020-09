Elige dónde descargar las apps en tu iPhone con iOS 14, ¿en la biblioteca o en la pantalla de inicio?

Podríamos decir que muchos de los cambios que iOS 14 ha traído en los últimos días son auténticamente estructurales y afectan a algunos de los pilares básicos que han movido el OS de Apple desde sus inicios, allá por el año 2007 con su primer iPhone 2G. El caso es que por vez primera, las apps que instalemos podrán bajarse a un lugar diferente del que acostumbrábamos.

Si tenéis un iPhone, dais por hecho que al bajar una aplicación desde la App Store esta se colocará en el primer espacio que tengamos libre a partir de la segunda página. La primera queda exenta por lo que al ir a buscarla para abrirla, sabéis más o menos por dónde ha caído. El problema que tienen ahora muchos usuarios es que al actualizar a iOS 14, esa ubicación se ha cambiado y se vuelven locos intentando adivinar dónde pueden localizarla.

¿Qué está pasando?

Básicamente, todo lo que ha ocurrido tiene un nombre y es el de "Biblioteca de apps", un nuevo lugar que ha creado Apple con iOS 14 donde todo lo que tenemos almacenado en el smartphone se organiza por tipo de contenido. Los juegos por un lado, las aplicaciones de fotografía por otro, las de productividad abajo del todo, las recientes justo arriba, etc. Todo está compartimentado y no podemos modificarlo, por lo que en caso de no tener muy claro a qué categoría pertenece una descarga, podríamos perdernos dando vueltas por los menús. Así que toca ir a los ajustes de iOS 14 para poner orden y, en caso de que ese destino de las apps se haya modificarlo, colocarlo donde estaba.

Elige dónde instalar las apps en tu iPhone. | Tecnoxplora

Lo primero que debemos hacer es ir hasta los "Ajustes" de iOS 14 y bajar en la lista de funciones hasta que veáis la de "Pantalla de inicio". Tocáis allí y veréis una serie de nuevas funciones, entre la que está dónde descargar las aplicaciones que nos bajemos desde la App Store. Como veis, aparecen dos alternativas: una la de "Añadir a pantalla de inicio", que es el método de toda la vida desde 2007, y por otra la de "Solo en la biblioteca de apps".

Si habéis decidido rebajar la cantidad de iconos a la vista en las pantallas de inicio, os recomendamos activar esta última, pero si queréis que todo siga como siempre, lo mejor es dejarla en la primera de las opciones, que es a la que os habréis acostumbrado. Por lo que todo queda en vuestras manos y las ganas de explorar y experimentéis que os entren.

Aunque resulta extraño para un usuario curtido de iPhone eso de ir almacenando las apps en un cajón ajeno a las pantallas de inicio, os invitamos a probarlo. Al fin y al cabo, ¿cuántas aplicaciones utilizas de verdad todos los días? Seguramente con esta nueva función descubras que te sobran la mayoría y que activando el almacenamiento en la "Biblioteca de apps" consigues tener más a mano las que de verdad te permiten exprimir la productividad de tu terminal.