Cómo enviar fotos desde el iPhone sin que se pierda la calidad

En esta era digital donde las imágenes han asumido un papel muy relevante con las redes sociales ya que los usuarios de internet tienden a compartir sus creaciones fotográficas con gente que probablemente no van a conocer, no se puede consentir que las imágenes pierdan su calidad por ser compartidas de un dispositivo a otro.

Si alguna vez te han hecho una foto en la que salías digno de ser publicado en una revista y cuando te la han pasado has visto que su calidad no es la misma que la original, te habrás llevado un buen chasco. Y además, si eso te ha provocado que tengas menos ‘likes’ en tu Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest… y alguna que otra pérdida de un seguidor, estarías que te llevaba el diablo. Pero ahora ya no tienes que preocuparte por eso, en este vídeo te mostramos uno de los trucos más efectivos para que esto no te vuelva a suceder.

Si lo pones en práctica te podrán hacer fotos artísticas desde cualquier otro móvil incluido desde un Android, donde esta opción ya está disponible, para que presumas en tus perfiles sociales de una buena imagen. Así, te evitarás esos disgustos que a menudo son ocasionados por las redes sociales y sus seguidores que son fundamentales para gran parte de la sociedad, y sobre todo para los más jóvenes que a veces parece que viven de ello, porque un ‘like’ según el documental “Generation Like” producido por la serie Frontline de PBS, incrementa no sólo la popularidad, sino que también afecta a la autoestima.

A partir de ahora sólo tendrás que encargarte de enseñar este truco a tus conocidos para que nunca más te vuelvan a pasar una foto de baja calidad. De esta manera, el éxito de tus fotos estará asegurado ya que gran parte de tu reputación en las redes se debe a ellas.