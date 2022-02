Cómo solucionar los problemas de alguien con el teléfono aunque no estéis físicamente juntos

Los teléfonos móviles han sido un invento revolucionario, que nos ha permitido comunicarnos con personas de distintas partes del mundo desde donde queramos. Gracias a ellos podemos llamar, enviar mensajes, guardar documentos importantes, hacer fotos y mil cosas más.

Hay veces que no sabemos utilizar todas las herramientas que los smartphones nos proporcionan y necesitamos pedir ayuda para que nos lo solucionen. Normalmente acudimos a amigos, familiares o, si es un problema más serio, podemos acudir a una tienda especializada.

Cuando nos piden ayuda a nosotros en concreto, muchas veces no estamos cerca de las personas que nos necesitan para solucionar sus problemas, y nos sentimos impotentes. Queremos intentar ayudarlos, pero al no estar viendo sus móviles físicamente no sabemos exactamente qué tipo de problema tienen y si vamos a saber arreglarlo fácilmente.

Afortunadamente existe una forma muy sencilla de darles una solución desde la distancia.

Pasos que debe seguir la persona que va a solucionar el problema:

Deben instalar en su ordenador la aplicación 'TeamViewer'. Cuando haya finalizado la descarga, abrir la aplicación haciendo clic derecho sobre el icono y pulsando la opción 'abrir', o bien pulsando dos veces con el clic izquierdo del ratón.

Se abrirá una ventana en la que aparecerán diversas opciones, pero siempre hay que marcar la casilla 'Solo iniciar' y continuar con el proceso haciendo clic en 'Aceptar-iniciar'.

La persona que necesite ayuda le dictará el ID y contraseña que le aparecerá en pantalla, esto permitirá controlar su móvil de forma remota.

Cuando lo tengas escrito, haz clic en 'Conectar'. Después ya tendrás acceso al control de su móvil y podrás solucionar el problema.

Pasos que debe seguir la persona que necesita ayuda:

La persona que tiene el problema debe instalar la aplicación móvil 'TeamViewer QuickSupport'. Después, debe aceptar, continuar y decirle el número ID y contraseña que le aparecerá en pantalla a la persona a la que está solicitando ayuda.

La persona que tiene el problema deberá permitir el soporte remoto pulsando en 'Permitir' y seguidamente en 'Iniciar ahora'.

A partir de este momento, la persona con el problema tan solo tendrá que dejarse llevar y seguir las indicaciones de la persona que le ayuda para poder solucionar su problema.

