Códigos secretos para desbloquear funciones ocultas en tu teléfono

Una de las prácticas más comunes de los desarrolladores es dejar opciones secretas para configurar o acceder a cierta información. En el móvil, estas puertas son códigos secretos que pueden servirnos de utilidad. De este modo, en caso de avería, es posible detectar ciertos problemas con tan solo teclear unas cuantas cifras en tu pantalla. En este vídeo te contamos cuáles son esos códigos y cómo debes introducirlos en tu dispositivo para acceder a esa información oculta.

En nuestro día a día utilizamos el móvil para todo. A veces incluso se convierte en una especie de ‘apéndice’, una prolongación de nuestro brazo. Con él podemos hacer fotografías y vídeos de alta calidad, llamar a nuestros amigos y familiares, mandarnos mensajes con personas de todo el mundo, buscar cualquier tipo de información o, incluso, tareas tan rutinarias como la compra semanal del supermercado. No obstante, aunque creamos que conocemos todos los secretos de nuestro móvil, hay muchas cosas que nuestro dispositivo nos esconde.

Nuestros móviles no son solo una carcasa que contiene cables y chips. Es un conjunto de unos y ceros, una serie de códigos que hacen que la pantalla se encienda, que puedas llamar, descargar distintas aplicaciones y usarlas. Sin la programación que hay detrás de la electrónica de nuestro dispositivo, este no funcionaría. Por este motivo, no es de extrañar que haya ciertas “contraseñas” para acceder a la información que contiene ese código.

Los dispositivos electrónicos son muy complejos, aunque los veamos día a día y hayan perdido ese factor de fascinación que poseían al principio. Si quieres conocer más en profundidad todos los secretos que esconde tu teléfono, en este vídeo te contamos qué códigos debes usar para acceder a la información oculta de tu smartphone y cómo debes utilizarlos.

