La carga inalámbrica no es una característica precisamente nueva, hay móviles con cinco o seis años que ya contaban con ella, por lo que es algo plenamente extendido tanto entre móviles Android como los iPhone de Apple. Estos dispositivos pueden cargarse sin la necesidad de cables, ya que utilizan una tecnología similar a la de inducción por la cual la energía puede llegar hasta la batería sin necesidad de que haya un cargador conectado al puerto de carga del teléfono. Solo hace falta dejar el teléfono sobre una superficie de carga para que la energía comience a llegar a su lugar. Pero no todos los móviles son compatibles con ella, y muchas veces nos compramos un teléfono sin pensar si este será compatible o no con ello. Así puedes comprobar si es compatible o no.

Compruébalo de manera sencilla

Sin entrar en apps como la que vamos a ver a continuación hay algún indicio que ya nos puede descartar que un teléfono sea compatible con este tipo de carga inalámbrica. Estamos hablando de la construcción del teléfono. Normalmente los móviles que cuentan con carga inalámbrica suelen tener una superficie de cristal en la parte trasera. Esta suele estar recubierta de ella porque es el material que mejor puede conducir la electricidad hasta la batería del teléfono, por tanto este es un aspecto a tener en cuenta. Que esté recubierto de cristal detrás no quiere decir que sea compatible con carga inalámbrica, pero el hecho de que no tenga este cristal sí que descarta la carga sin cable.

Para comprobarlo lo mejor es descargarse una app. Si tienes sospechas de que tu móvil es compatible con esta carga sin cables y no quieres gastarte el dinero en un cargador de este tipo para comprobarlo, basta con descargarse una app. Esta se llama Wireless Charging Checker y como su propio nombre indica se trata de una aplicación que comprueba la carga inalámbrica. Con ella es posible conocer al instante si nuestro móvil es compatible o no con este tipo de carga inalámbrica. Solo tienes que ejecutar la app en el móvil donde quieres comprobarlo para poder ver el resultado.

Al ejecutar la app solo hay que pulsar sobre el botón de “Check” para que aparezca el resultado de la comprobación. Al instante podrás ver si el teléfono es o no compatible. Esto se mostrará con un mensaje en la parte superior, junto a la información de nuestro teléfono. Es una app muy útil y que nos aclara las dudas de si nuestro teléfono es compatible, evitando entre otras cosas tener que estar comprobándolo con un cargador que luego vamos a tener que devolver porque no es compatible el terminal con esa carga. Una buena herramienta para resolver una de esas preguntas que a veces nos hacemos sobre las características de nuestro teléfono, que no siempre conocemos.