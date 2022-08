Así puedes cambiar el nombre de tu iPhone

Darles un buen nombre a nuestros dispositivos es tan importante como comprar una buena funda o configurarlo correctamente. Esto sobre todo es importante cuando disponemos de gran variedad de dispositivos o estamos rodeados de varios iPhone y necesitamos saber rápidamente cual es el nuestro. A continuación, te contamos cómo cambiar el nombre de tu iPhone.

Dale un nombre nuevo a tu iPhone

Vamos acumulando dispositivos y vinculándose con nuestra cuenta de iCloud y llega un momento que nos cuesta diferenciarlos. Sobre todo, cuando gestionamos desde nuestra cuenta los dispositivos de otros miembros de la casa, entonces ya se forma el más absoluto caos. Evitar esta situación es relativamente sencilla, aunque depende del número de estos dispositivos puede llegar a ser laborioso. Se trata de asignar un nombre diferente y con el que podamos identificarlos rápidamente. En este caso te enseñamos cómo cambiar el nombre al iPhone. Aunque podemos ver donde se encuentra cada dispositivo de la aplicación Home, no podremos realizar el cambio del nombre desde aquí, sino que debemos hacerlos directamente desde el dispositivo en cuestión, y lo haremos de la siguiente forma:

Cambiando el nombre del Iphone | TecnoXplora

En primer lugar, desde el propio iPhone se puede acceder a los” ajustes ” de configuración del teléfono.

” de configuración del teléfono. Dentro de este menú, pulsa sobre la opción General .

. En la parte superior de esta nueva opción, encontramos “ información ”

” Desde aquí accedemos a la información de nuestro teléfono, la versión de software o el modelo son algunos de los datos que podemos conocer desde aquí, además de la sección desde la cual podemos cambiar el nombre.

Pulsa sobre nombre, de este modo aparece un cuadro de texto, donde con ayuda del teclado podemos introducir el nombre que a partir de ahora queremos que identifique a nuestro teléfono.

que a partir de ahora queremos que identifique a nuestro teléfono. De forma inmediata y automática iCloud se sincroniza y actualiza los datos .

. Podemos cambiar el nombre a nuestros dispositivos tantas veces como creamos conveniente, repitiendo cada vez el mismo proceso.

Aunque no es estrictamente necesario, es algo recomendable, ya que una vez acumulamos dispositivos es una auténtica locura reconocer uno en cuestión. Esto sobre todo es muy útil para emparejar periféricos o localizar la ubicación si lo hemos extraviado o dejado olvidado. Pero no solo sirve para que seamos capaces de reconocer nuestros dispositivos sino para que también puedan hacerlo otros usuarios, de esta manera podrán identificarlo fácilmente y será más fácil compartir archivos de forma inalámbrica a través de Airplay o bluetooth. De esta forma no surgirá la duda de si es o no nuestro dispositivo.

Pero no sólo es importante en el caso de los teléfonos, también es conveniente hacerlos en otros como son los wearables o gadgets, ya que en muchas ocasiones estos aparecen identificados con una serie de números y letras que a primera vista hacen que sea imposible saber de qué dispositivo se trata. Si hacemos la prueba de comprobar cuántos dispositivos nos rodean seamos conscientes del elevado número de estos y las dificultad que existe en saber exactamente de quién es y de qué dispositivo se trata.

TE PUEDE INTERESAR: