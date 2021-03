Apple lanza una actualización urgente para el iPhone, ¿por qué debes instalarla?

Nuestros móviles son el objetivo predilecto de los ciberdelincuentes para hacerse con datos ajenos que puedan utilizar más adelante para chantajear a sus propietarios. Y para ello buscan cualquier brecha de seguridad por la que poder colarse en ellos fácilmente y acceder a todos los datos. Ahora los usuarios de iPhone viven una situación de este tipo, y se enfrentan a una amenaza que si se dan las condiciones, podría generar problemas de este tipo y dejar expuestos sus datos. Para ello Apple ha lanzado una nueva actualización urgente de iOS que parche algunas vulnerabilidades encontradas en el sistema.

Una vulnerabilidad muy peligrosa

La nueva actualización no va dirigida solo al teléfono de Apple, sino que también afecta a los iPad y Apple Watch. Parece ser que la amenaza que está sellando Apple con esta actualización responde a un “exploit” que se ha podido contrastar ha sido utilizado por los ciber delincuentes para sus ataques a los usuarios de estos dispositivos. Por esa razón es necesario actualizarlos cuanto antes, ya que la nueva versión del sistema lanzada por Apple sella ese acceso de los hackers. Se trata de la actualización a iOS 14.4.2 la que integra esta solución a esa vulnerabilidad de seguridad.

iPhone 13 Pro | Photo by Martin Sanchez on Unsplash

La vulnerabilidad una vez más ha sido encontrada por como es habitual por el equipo Project Zero de Google, que precisamente tiene como objetivo encontrar este tipo de vulnerabilidades en los diferentes sistemas operativos, no solo en Android. Esta vulnerabilidad afecta a WebKit, un motor que utiliza Apple para el navegador Safari, por lo que además esta vulnerabilidad se encuentra en una de las aplicaciones más importantes para los dispositivos de Apple, ya que se utiliza de manera intensiva y por tanto es una puerta de entrada ideal para el malware.

¿A qué dispositivos afecta?

Algo que debes tener en cuenta es que no todos los dispositivos de Apple se ven afectados por este problema, de hecho solo tendrás que estar pendiente de acceder a la actualización si cuentas con alguno de estos dispositivos. Como son los iPhone 6s y posteriores, todos los iPad Pro, los iPad Air 2 y posteriores, los iPad de quinta generación y posteriores, los iPad mini 4 y posteriores, los iPod Touch de séptima generación y de los Apple Watch Series 3 en adelante. En todos estos dispositivos aparecerá de manera automática la actualización a la versión 14.4.2 del sistema operativo, con la que resolveremos todos estos problemas en estos dispositivos.

Problemas que aunque no notemos en el día a día, seguirán ahí si no actualizamos cuanto antes nuestros dispositivos de Apple. Así que cuanto antes entra en los ajustes de tu dispositivo de Apple, en las actualizaciones de sistema, y comprueba si existe ya está disponible para tu dispositivo. Algo que no debemos demorar, porque nunca se sabe si los ciber delincuentes ya están vigilando nuestro terminal para acceder a él por la puerta de atrás en los dispositivos que todavía no se han actualizado y no cuentan con esta actualización instalada.