Las actualizaciones de seguridad de los iPhone ya no irían de la mano de iOS

Las actualizaciones de sistema nos llevan acompañando desde siempre en nuestros teléfonos móviles. Estos deben actualizarse periódicamente no solo para estrenar nuevas características, sino también para ser más seguros, añadiendo diferentes cambios para poder combatir mejor a las diferentes amenazas que pueden acechar a nuestros teléfonos. Y mientras en Android desde hace años se reciben las actualizaciones de seguridad todos los meses, de forma independiente de las actualizaciones de sistema, en los iPhone con iOS todo viene junto. De hecho las actualizaciones que lanza Apple para luchar contra algunas vulnerabilidades vienen en versiones de iOS adicionales. Pues bien, parece que eso podría cambiar pronto y ser más parecido al sistema que utiliza Android.

Apple estaría trabajando en esta posibilidad

Aunque no hay detalles sobre cómo funcionaría, ahora se ha conocido una nueva función que podría ofrecernos el sistema operativo de Apple para poder instalar de manera independiente las actualizaciones de seguridad de las de sistema. Ahora se ha encontrado una nueva funcionalidad llamada “Install Security Updates” que se ha añadido al menú de actualización de software. Esto deja entrever que sería posible posible actualizar e instalar solamente los parches de seguridad en forma de actualizaciones, de forma independiente de las de sistema. Parece ser que sería una función similar a la que utilizan los usuarios de MacOS en los ordenadores Mac.

iPhone 13 Pro | Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Esta nueva funcionalidad podría ofrecer diversas ventajas sobre todo a los móviles de Apple más veteranos. Ya que de esta manera sería más sencillo instalar una actualización de seguridad en los móviles más veteranos sin tener que estar actualizando el teléfono a la última versión del sistema. Sin duda parece una manera mucho más lógica y práctica de introducir los parches de seguridad en los teléfonos y tabletas de Apple. En Android estas actualizaciones se llevan a cabo todos los meses, por lo que en este aspecto hay precisamente más actualizaciones a lo largo del año, aunque no todos los fabricantes las ofrecen de forma puntual y a veces se retrasan varios meses.

Parece lógico que la actualización de seguridad no tenga que venir acompañada de una nueva versión del sistema. De momento no se sabe cuándo comenzarán a llegar de esta forma las actualizaciones a los iPhone, pero es posible que iOS 15.4 que actualmente se encuentra en fase de beta, pueda recibirlo en su versión estable. Al encontrarse esta funcionalidad ya dentro del código del sistema es de esperar que no tarde mucho en llegar. De esta manera sería mucho más sencillo incluso lanzar más actualizaciones de sistema al año por parte de Apple, dividiendo aquellas que solo se centran en los aspectos de seguridad.

Es curioso que a día de hoy sea Android precisamente el sistema que ofrece actualizaciones de seguridad todos los meses, cuando tiene fama de ser mucho menos seguro que iOS. En cualquier caso habrá que esperar aún, aunque sería lógico que Apple adoptara este sistema para dar más claridad a la gestión de la seguridad en sus dispositivos.