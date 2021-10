Vuelven a suplantar a Correos en distintos correos electrónicos

El phishing es una de las prácticas de fraude cibernético más extendidas. Y es que se trata de un método bastante sencillo de llevar a cabo por parte de los hackers, que no implica tan siquiera tener que tomar el control de los ordenadores de los usuarios. Todo se desarrolla suplantando a una empresa, como el trilero que te muestra una cosa y luego la contraria. Básicamente es un método de mero engaño, pero que tiene un gran impacto entre los usuarios de dispositivos electrónicos. Ahora hemos conocido un nuevo caso de suplantación de identidad con Correos, la popular empresa de transporte estatal, que una vez más ha visto cómo los hackers han usado su imagen para engañar a miles de usuarios.

¿Qué ha pasado?

Desde el INICIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se ha detectado una campaña de phishing que consiste en una serie de correos electrónicos, que han suplantado a la empresa para que las víctimas se descarguen un malware troyano con el que los ciberdelincuentes puedan acceder a los ordenadores de estos y tomar el control. En las misivas enviadas a través de los correos electrónicos se puede leer el asunto “Atención cartero no atendido” algo que nos invita a pulsar para lógicamente intentar recuperar ese envío que a priori ha sido perdido por no estar cuando ha pasado el cartero. Pero nada más lejos de la realidad, ya que esto es una mera excusa para poder hacerse con el control de nuestro PC con uno de los ganchos más antiguos.

El correo que suplanta a Correos | INCIBE

Como es habitual, dentro del cuerpo del texto se invita a pulsar sobre un enlace, donde podemos acceder presuntamente a resolver esta incidencia. Y nada más lejos de la realidad, porque lo que termina ocurriendo es que cuando pulsamos este enlace se descarga el malware, que finalmente va a terminar tomando en control de parte de nuestro ordenador. El problema de estos correos es que simulan a la perfección el aspecto de una presunta comunicación de Correos, porque la realidad es que el organismo nunca nos va a contactar por correo electrónico estas incidencias. Lo que sí recibiremos por correo electrónico son los avisos de entrega de nuevos paquetes.

Pero que nos recuerden que el cartero no ha podido entregar un paquete es algo que no vamos a recibir. Básicamente no hay una manera de evitar este malware con un antivirus, sino que tendremos que utilizar el sentido común para entender que este tipo de notificaciones no llegan por correo electrónico. Hay que tener en cuenta que, en caso de recibir una notificación de un organismo de este tipo, lo normal es que se acceda a ella desde la propia página web oficial de la empresa. Y en ningún caso a través de un enlace integrado en un correo electrónico, que es muy posible nos redireccione a un enlace desde donde se descargará solo contenido fraudulento. Un tipo de prácticas fraudulentas lamentablemente están más extendidas de lo que nos gustaría. Así que no queda más remedio que extremar las precauciones a la hora de acceder a la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico.