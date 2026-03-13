¿Quiénes ganarán los Premios Óscar 2026? Esto es lo que predice la IA

A escasas horas de que se despliegue la alfombra roja más famosa del mundo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el nerviosismo se apodera de Hollywood. La 98.ª edición de los Premios de la Academia, que se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026, promete ser una de las más reñidas de la década.

Los Premios Óscar son el máximo reconocimiento en la industria cinematográfica global. Otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, estos galardones no solo premian la excelencia técnica y artística, sino que definen el éxito comercial de las películas cada año.

El veredicto de la IA: ¿Qué dice la tecnología?

Antes de que llegue el día, le hemos preguntado a Gemini quiénes cree que serán los ganadores. Según sus cálculos, este es el listado de los favoritos para ganar:

Mejor Película: Sinners (Pecadores). Aunque Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson es la favorita de la crítica, el récord histórico de 16 nominaciones de la cinta de Ryan Coogler parece imparable.

Sinners (Pecadores). Aunque Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson es la favorita de la crítica, el récord histórico de 16 nominaciones de la cinta de Ryan Coogler parece imparable. Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra). Tras 14 nominaciones a lo largo de su carrera, la IA predice que este será, por fin, su año.

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra). Tras 14 nominaciones a lo largo de su carrera, la IA predice que este será, por fin, su año. Mejor Actor: Michael B. Jordan (Sinners). Su reciente victoria en los SAG Awards lo posiciona por delante de Timothée Chalamet.

Michael B. Jordan (Sinners). Su reciente victoria en los SAG Awards lo posiciona por delante de Timothée Chalamet. Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet). Su interpretación es considerada la "apuesta segura" de la noche.

Jessie Buckley (Hamnet). Su interpretación es considerada la "apuesta segura" de la noche. Mejor Actor de Reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra).

Sean Penn (Una batalla tras otra). Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan (Weapons).

Categorías Técnicas y Animación

Según Gemini:

Película de Animación: Todo apunta a KPop Demon Hunters, que ha sido el fenómeno visual del año.

Todo apunta a KPop Demon Hunters, que ha sido el fenómeno visual del año. Mejor Diseño de Producción y Maquillaje: Aquí es donde Frankenstein, de Guillermo del Toro, probablemente arrase, llevándose los premios de artesanía cinematográfica.

Aquí es donde Frankenstein, de Guillermo del Toro, probablemente arrase, llevándose los premios de artesanía cinematográfica. Mejores Efectos Visuales: No hay mucha duda, Avatar: Fuego y Ceniza es la apuesta segura.

Sin embargo, nada está escrito hasta que se abre el sobre. Las predicciones de la IA se basan en algoritmos y tendencias, pero la Academia también es conocida por sus giros de guion de último minuto.

Habrá que esperar hasta la madrugada de este domingo para saber si la tecnología ha acertado o si Hollywood nos tiene preparada una sorpresa.