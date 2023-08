Qué es UTIQ y cómo vamos a poder gestionar nuestra privacidad a partir de ahora

Todo el mundo tiene contacto con las famosas cookies de internet, pero quizá no sepa qué son concretamente. Estas cookies son unos ficheros de datos que las páginas envían al dispositivo desde el que se entra para obtener información de la persona. Hay ciertas cookies que son obligatorias, pero muchas de ellas son opcionales.

Hace unos meses se popularizó la noticia de que iba a aparecer una plataforma que iba a sustituir a las cookies, siendo esta una alternativa publicitaria que iba a depender de varios operadores. Esta nueva plataforma iba a llamarse Trustpid, pero ya no se habla tanto del tema, pero no porque se ha ido desinflando la idea, sino porque su nombre ya no es el mismo.

La página web de Trustpid ya no está disponible, básicamente porque ya no existe como tal. Hoy a este servicio se le conoce como Utiq, y este sí que está en funcionamiento en España. Tanto es así que ya hay operadoras que están empezando a contar con sus servicios, incorporándolo en sus redes móviles.

Cookies de Internet | iStock

Su funcionamiento no va a variar mucho al que tienen las cookies actuales, y cuando las operadoras las activen, una ventana emergente aparecerá solicitando consentimiento. Si se aceptan sus servicios, se asignará al usuario un identificador digital con cifrado. La función de este identificador es hacer que los anunciantes muestren publicidad que se ajuste a los gustos de cada persona.

Si bien esto no muestra ninguna diferencia sustancial con respecto a las cookies clásicas, sí que tiene otras características diferentes. Por ejemplo, no se podrá disponer de los datos de los usuarios de la misma manera, ya que la empresa no tiene acceso directo a la información personal. En cambio, los datos de los que pueden disponer son las que recoge el identificador.

Pero la novedad principal realmente es que los usuarios van a empezar a ser capaces de poder gestionar su propia privacidad desde un único portal. De esta manera, en el caso de que se quiera mantener la privacidad completa, será posible desactivar completamente esta plataforma, pudiendo navegar libremente.