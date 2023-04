¿Qué pestaña es la que está ralentizando tu navegador? Así puedes saberlo

¿A veces tu navegador empieza a fallar y se ralentiza? Muchos usuarios normalmente suelen tener múltiples pestañas abiertas en el navegador porque las usan frecuentemente. Sin embargo, debes saber que si no te cargan las páginas no es culpa de tu ordenador, sino de Google Chrome. Esto se debe a que consume muchos recursos del equipo y en ocasiones no puedes saber qué pestaña es la que hace que todo tarde demasiado en cargar.

Cómo saber qué pestaña es la que ralentiza el ordenador

Para descubrir cuál es la pestaña que consume demasiada energía del ordenador y hace que se ralentice no supone ninguna dificultad. El propio Chrome incluye herramientas internas que ayudan a analizar la situación y a averiguar qué pestaña de todas las que tienes abiertas o extensión puede ralentizar el navegador.

Para verlo de forma individual deberás seleccionar los 3 puntos que aparecen en la esquina superior derecha en Google Chrome. Posteriormente, coloca el cursor sobre "Más herramientas" y selecciona el administrador de tareas de tu dispositivo. Una vez que realices estos pasos, te aparecerán los datos de cada pestaña y los diferentes procesos que están ejecutando.

Pestaña Google en un ordenador | Pexels

Cómo optimizar el navegador

Existe una manera sencilla para evitar que el navegador se ralentice frecuentemente. Para ello, entra en la configuración de Google Chrome y selecciona el panel de rendimiento. Posteriormente, activa la opción de "Ahorro de memoria" y deja inactiva las pestañas que no uses para consumir menos memoria.

Esto no es todo porque también puedes configurar algunas pestañas de forma que siempre queden activas como WhatsApp Web o YouTube y así ahorrar energía. Gracias a esta configuración verás que el navegador no consumirá demasiada memoria y tu dispositivo dejará de ralentizarse frecuentemente.