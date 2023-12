Lo que pensamos que hace el navegador en modo incógnito y en realidad no estamos ocultando

Hay momentos en los que preferimos buscar una información en Google a través de la ventana de incógnito. Pensamos que, haciéndolo en dicha ventana, los datos personales que pongamos no serán recogidos de la misma manera.

Sin embargo, esto en ocasiones no es así. Es cierto que no deja registrado el historial de búsqueda y no guarda los datos que escribamos en formularios o al iniciar sesión en páginas donde sea necesario un usuario y contraseña. Esto es útil en casos en los que queremos ver algún contenido sin que quede registrados los datos de búsqueda en nuestro algoritmo personalizado o como cuando otra persona utiliza nuestro ordenador.

Pese a ello, estos datos no dejan de estar presentes, aunque usemos el modo incógnito. Nuestra dirección IP no está oculta y a través de ella se podría rastrear la ubicación y la actividad online. Tampoco cifra los datos del tráfico de navegación, que son otra forma de rastrearse ni bloquea otras formas de seguimiento como pueden ser las huellas digitales.

El modo incógnito es muy útil si sabemos cómo utilizarla, pero no es un borrador automático de nuestro paso por Internet. Otra de las maneras para ocultar esos datos es utilizando una nueva VPN, que genera una conexión totalmente privada a Internet o recurrir a buscadores que no dejan registrada tu actividad, como DuckDuckGo.