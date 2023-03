¿Qué es el BIOS en un ordenador Windows y para qué sirve?

Todos los días, al comenzar nuestro trabajo, hacemos el mismo gesto, pulsamos ese botón para encender todos nuestros equipos. Al ejecutar dicha acción para acceder a todos nuestros datos y poder comenzar, se realiza de forma automática distintos procesos que permiten analizar el estado de nuestro sistema operativo para poder proceder a la apertura de los datos.

El programa encargado de estas funciones se denomina BIOS que significa Sistema básico de entada y salida del ordenador.

Código | Markus Spiske

Este sistema se encarga de numerosos procesos, de forma ágil examinando y apreciando si nuestro equipo funciona correctamente y si podemos ejecutarlo. Entre otras funciones destacables del BIOS, se encuentran el correcto funcionamiento de la hora y la fecha aplicada en el dispositivo, así como de administrar nuestro usuario y contraseña, aportando esa seguridad extra sobre el uso de este.

¿Cómo podemos acceder?

Existen dos maneras de poder acceder al BIOS y observar su correcto funcionamiento. Si optamos por la primera opción, debemos realizarla de forma rápida, mientras nuestro dispositivo se enciende poder acceder a los menús de configuración del BIOS. La segunda opción, es mucho más cómoda y se puede realizar mientras nuestro equipo este encendido del todo. Debemos seguir los siguientes pasos:

-Abrimos configuración de Windows panel de actualización y seguridad

- Seleccionamos la opción reiniciar ahora dentro de la sección de recuperación en la categoría de inicio avanzado

- Accedemos al modo seguro de Windows

- Seleccionamos la opción solucionar problemas

-Finalizamos entrando en la categoría de Configuración de Firmware UEFI

De esta manera podemos visualizar cómo funciona nuestro sistema, podemos acceder cuando nos encontremos un error en nuestro equipo, sin embargo, esta opción solo deberías utilizarla como último recurso cuando nuestros equipos no responden. Aunque si no estás especializado, es mejor no entrar en esta parte del sistema y precisar de un profesional ya que cualquier cambio puede ser fatal en nuestros ordenadores.