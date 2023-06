Prime Day 2023, trucos para hacerte con los mejores descuentos

Amazon ya ha anunciado las fechas del Prime Day 2023, si quieres aprovechar al máximo y saber cuáles son las mejores ofertas sigue estos consejos. Aun estas a tiempo de comprobar si realizar tus compras al mejor precio. Te contamos cómo.

Disfruta de las mejoras ofertas en Prime Day

Como cada año el gigante de las compras ha organizado dos días en las que aprovechar al máximo y sacarle el mayor partido a nuestro dinero. Fiel a su cita con los amantes de las comprar están preparando las mejores ofertas con las que seducirnos por lo que si tienes un presupuesto ajustado y no quieres gastar de más, uso estos trucos con los que podrás no solo controlar el gasto, también comprar al mejor precio. Los días 10 y 11 de julio son las fechas elegidas por Amazon para lanzar el Prime Day, como cada año millones de productos estarán en esos días en oferta. Pero no todas las rebajas son lo que parecen, por lo que si te quieres asegurar de que vas conseguir tus compras al mejor precio sigue estos consejos.

Historial de precio CamelCamelCamel | CamelCamelCamel

Lo primero es hacer una lista de productos en los que estás interesado, de este modo puedes consultar el precio y hacer un seguimiento de la evolución del mismo. Una táctica empleada por los vendedores es aumentar el precio de venta durante los días previos y bajarlo para la ocasión, por lo que realmente no nos ahorramos nada. De esta forma sabrás si ha subido el precio en los días previos al Prime Day y si realmente se trata de una rebaja.

Otra forma de comprobar el histórico de precios de un producto es instalando en nuestro navegador una extensión. Como Keepa - Rastreador de precios de Amazon, está disponible para su instalación a través de latienda virtual de Chome. Esta nos ofrece gráficos con el evolutivo de los precios, alertas inteligentes cuando se producen bajadas de precios y la posibilidad de hacer el seguimiento y la comparación de precios. Además, también podemos acceder a las ofertas del día. Una extensión que podemos personalizar y adaptar a nuestras necesidades

Otra opción es usar aplicaciones como Idéalo la aplicación está disponible tanto en Androidcomo en iOS. Al igual que con la extensión de Chrome desde la app, podemos hacer seguimiento de los productos, consultando el histórico de precios, tan fácil con realizar una búsqueda del producto en el que estemos interesados.

En Internet existen páginas especializadas en compras como Camelcamelcamel una web en la que podemos consultar la evolución de los precios, comparar entre varios vendedores y encontrar las mejores ofertas consultando las secciones como “mejores bajadas diarias”, “las mejores bajadas semanales” o “las mejores bajadas mensuales”.

Por lo que no pierdas el tiempo y prepárate para aprovechar al máximo y sacarle el máximo partido a tu dinero en el Prime Day. Si sigues estos sencillos consejos estarás preparado para enfrentarte a dos días de compras frenéticas y no arruinarte en el intento.