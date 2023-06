¡Ya está aquí! El Prime Day de 2023 de Amazon se celebra el 11 y 12 de julio

Aunque a todos nos rondaba ya por la cabeza que estábamos cerca del día grande de Amazon, que en los últimos años se ha celebrado en el mes de julio, no ha sido hasta ahora cuando hemos tenido una confirmación total por parte del gigante de Jeff Bezos. Y es que se ha confirmado por fin la fecha del Prime Day, que se celebrará en nuestro país durante los próximos 11 y 12 de julio. Sin duda unos días frenéticos de ofertas donde los que se lo puedan permitir podrán hacerse con multitud de productos a precios de derribo.

Miles de ofertas de los principales fabricantes

Eso es lo que ha anunciado ahora Amazon, que durante esos dos días volveremos a ver miles de ofertas en la tienda, y no solo de tecnología, sino de todo tipo de productos. Como ha confirmado en su nota de prensa, tendremos productos muy rebajados de grandes fabricantes como Samsung, Cecotec, Xiaomi, Dodot, Garmin, Sony, Lenovo, Vans, Philips, entre muchos otros.

La fiesta del Prime Day | Amazon

Y como suele ser habitual, la tecnología suele ser el motor que más consumidores suele atraer a la tienda en esos dos días. Ya que se convierte en el momento ideal para poder hacerse con un buen móvil o tableta a un precio realmente atractivo. Así que tenemos por delante un par de semanas para hacer lo que todo consumidor debería antes de volcarse en una de estas promociones, como es comenzar a hacer un seguimiento sobre los productos que le interesen, para que el día del Prime Day tengamos realmente la certeza de que hemos hecho una buena compra.

Y es que no siempre ocurre, pero es algo que está ahí, que algunos productos presenten descuentos que no son reales, ya que aluden a precios que no tenían desde hace meses, y por tanto, aunque la rebaja existe, es de menor cuantía de la anunciada a bombo y platillo. Por eso es muy importante que estemos atentos a la evolución de los precios en las semanas previas al evento.

Amazon celebrará sus particulares fiestas populares

Junto con el anuncio de estos dos días de ofertas sin freno, Amazon ha desvelad también que celebrará sus fiestas populares en un verdadero pueblo. El elegido para la ocasión ha sido Sotosalbos, un pueblo a las afueras de Segovia que se va a engalanar con los colores de Prime para darle un toque más popular al Prime Day. Estas Fiestas Prime Day se celebrarán el próximo viernes 30 de junio en aquella localidad segoviana.

Los que se animen a acercarse al evento se encontrarán con una agenda repleta de actividades para todos los públicos, y donde el eje vertebrador será el ecosistema Prime de Amazon. Habrá un mercadillo para acceder a pequeños negocios españoles a un clic, y algo que no podía faltar, una paella popular que estará amenizada además por música en vivo. Vamos, unas auténticas fiestas populares con la excusa del Prime Day que está por llegar en apenas unas semanas.