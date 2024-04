El modo incógnito de Chrome ahora sí es anónimo de verdad

El modo incógnito es uno de los más populares cuando se trata de navegar por Internet. Chrome cuenta con el más popular de todos, y quien más o quien menos lo ha utilizado alguna vez para no dejar rastro alguno a la hora de navegar por la red. Pero siempre ha habido ciertas quejas a su alrededor, sobre todo porque no es todo lo privado que cabría esperar de él. Concretamente porque esperamos habitualmente a que toda la información que se genera mientras navegamos se borre por completo, algo que no ha sido así, hasta ahora.

Google por fin borrará esos datos

Ha sido en respuesta a una denuncia contra Google como los de Mountain View han detallado que el modo incógnito va a ser verdaderamente anónimo. Y será así porque se ha comprometido a borrar todos los datos que recolectaron de millones de usuarios que habían usado este modo durante años.

Al contrario de lo que muchos esperábamos, Google recopilaba los datos de navegación de los usuarios que navegaban dentro del modo incógnito, cuando todos esperábamos que no fuera así. Ahora por tanto esos millones de datos recopilados a lo largo de años serán destruidos por completo, y por tanto, aunque sea en diferido, todas esas sesiones de modo incógnito de Google pasarán a ser verdaderamente anónimas al ser destruidos todos esos datos recopilados.

Los demandantes, que habían pedido a Google que el modo incógnito lo fuera de verdad y se eliminaran todos los datos, también habían cifrado en 5.000 millones de dólares el valor de todos estos datos recopilados por Google. Ahora los demandantes están satisfechos, porque toda la información almacenada desde el pasado mes de diciembre de 2023 y hacia atrás, serán borrados por completo.

Eso sí, desde Google presumen de que al final de esa demanda de 5.000 millones de dólares no van a tener que abonar de momento ni un dólar, así que cada uno arrima la ascua a su sardina como es lógico, y ve las cosas desde su prisma. Google se ha defendido de las acusaciones diciendo que nunca han asociado los datos recopilados a un individuo concreto, y que nunca se utilizaron de forma personalizada.

Pero es evidente que la motivación de la demanda se basaba sobre todo en la recopilación de datos en sí, independientemente de que se personalizaran, cuando en realidad todos los usuarios pensaban lo contrario. Este es otro de los aspectos con los que ha tenido que claudicar Google, el detallar mejor cómo funciona su modo incógnito, para que quienes lo utilicen sean verdaderamente conscientes de lo que supone hacerlo, algo que es evidente que no había quedado claro visto el resultado de la demanda.

Estos cambios ya están llegando a Chrome, por un lado, la no recopilación de datos cuando tenemos el modo activo, y por otro lado una explicación más clara y concisa de lo que supone su uso. En definitiva, ahora el modo incógnito lo será de verdad, como debiera haber sido siempre.