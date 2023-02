¿Es lo mismo la Dark Web que la Deep Web?

Dentro de Internet, como todos sabemos, podemos encontrar gran cantidad de información, adquirir todo tipo de productos, chatear, ver vídeos, escuchar música, conocer gente… En definitiva, nos permite conectarnos. ¿Pero realmente podemos acceder a todas las áreas de este gigantesco universo?

¿Acceso a todo el internet?

Alguna vez seguro, hemos oído hablar de un concepto conocido como Deep Web, todos pensamos que podemos tener acceso a todo este mundo conocido de Internet, sin embargo, no es así. Ya que realmente cada vez que buscamos en nuestro navegador, estamos accediendo a la Clear web, un universo de páginas indexadas que proporciona seguridad, sin embargo, este tipo de páginas solo representa el 10 % del Internet global, el resto pertenece a ese mundo oscuro, donde podemos encontrar absolutamente de todo. Estas páginas conocidas como Dark Web, proporcionan a sus usuarios la posibilidad de acceder a todo, pero evidentemente no son seguras y pueden acceder a nuestros datos.

Deep Web o Dark web, ¿es lo mismo?

En infinidad de ocasiones, los usuarios pensamos que podemos usar Deep Web o Dark Web como sinónimo, no obstante, realmente no es así. Ya que la Dark web, puede tratarse de algunas páginas oscuras no indexadas existentes dentro de la Deep Web, la red profunda a la que solo los más experimentados tienen acceso y esta alberga todos los datos e informaciones que no se puede encontrar en los distintos buscadores como Google, Firefox, Yahoo, Bing, etcétera.

Siempre relacionamos la Dark Web con actividades delictivas, en los que los usuarios pueden acceder a la compra de armas, pornografía… Sin embargo, también podemos conocer otra serie de informaciones, pero debemos tener en cuenta nuestra seguridad, dentro de la circulación de este universo que puede ocasionarnos graves problemas, tanto en los accesos, como en la conservación de nuestra información.