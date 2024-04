Microsoft Edge: así puedes mejorar la calidad de los videos en Internet

La necesidad de subir contenidos a internet y que estos no solo carguen más rápido, sino que también se reproduzcan da pie a que la calidad de estos no siempre sea la óptima. Aunque con han ido surgiendo nuevos formatos que nos ofrecen una mejor calidad en la compresión, mejorando la calidad, pero reduciendo el tamaño, no siempre es posible. Si quieres mejorar la calidad de los vídeos que reproduces en línea, puedes conseguirlo con la nueva función que incluye Microsoft Edge.

Mejora la calidad del Video en línea con Edge

Nos hemos acostumbrado a estar todo el tiempo conectados, esto nos permite tener acceso a todo tipo de contenido. En Internet entramos todo tipo de videos, ya sea a través de servicios de streaming o en cualquier web que visitemos. La calidad con la que vemos estos videos, depende en parte de las características de las pantallas y de la velocidad de la conexión. Aunque la mayoría de veces está también su origen en la propia calidad del vídeo.

La última de las actualizaciones del navegador de Microsoft, trae consigo una batería de novedades y estás además son de lo más interesantes. Cabe destacar una nueva función que nos permitirá mejorar la calidad de los contenidos que reproducimos on line. Esta función tiene dos opciones y todo dependerá del hardware de nuestros dispositivos. Ya que podemos realizar una mejora a través de modo Vivid o modo vívido en los que conseguimos videos más dinámicos y claros. O si nuestro dispositivo nos lo permite usar un nuevo modo basado en la IA con lo que obtendremos vídeo con calidad de superresolución.

Para esto último necesitaremos dispositivos con un alto rendimiento de su GPU ya que, a través de esta función, sin tener que renunciar al ancho de banda, veremos aumentada la resolución y eliminados los artefactos de compresión en bloques. Aunque para hacer uso de esta función tanto nuestros dispositivos como los videos deben cumplir una serie requisitos, en el caso de los nuestros dispositivos será posible solo en dispositivos que no funcionen con baterías por la alta exigencia de esta función, sólo es compatible con algunos modelos de tarjetas gráficas entre las que se encuentran la Nvidia RTX serie 20/30/40 (con controlador Nvidia > 528.24) o GPU AMD serie RX5700-RX7900.

En el caso de los vídeos estos no deben estar protegidos con tecnologías de protección de derechos digitales como Wm Devine o PlayReady. El tamaño del video también influye a la hora de aplicarlo, no deben superar los 192 pixeles ni el ancho ni el alto. Así como no deben reproducirse a una resolución igual o menor a 1080 píxeles.

La aplicación de la IA tanto en el video e internet, no solo depende ya de la generación de modelos con los que mejorar nuestras expectativas, esto está provocando la necesidad de actualizar nuestros equipos para estar preparados para lo que está por venir. Además de procesadores potentes y una buena cantidad de memoria, es necesario disponer de una gráfica con una potente GPU, para sacarle el máximo partido a todas las novedades.