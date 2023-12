Limitar el acceso de los menores a las redes será por fin algo real con esta nueva tecnología

En los últimos meses hemos conocido muchas informaciones acerca de la idoneidad o no de entregar dispositivos móviles a los más pequeños, y en caso de hacerlo a qué edades. Un debate que es completamente inocuo si en el momento de entregar los dispositivos no disponemos de herramientas eficientes que puedan limitar los contenidos a los que se accede siempre en base a criterios de edad.

Y afortunadamente este es un campo en el que se están haciendo grandes avances, tal y como hemos conocido ahora, con implicación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática en España desarrolla y la Agencia Española de Protección de Datos, que han desarrollado un sistema único y pionero para verificar de verdad la edad de los internautas y usuarios digitales. Una tecnología que se ha presentado durante el acto del 30 aniversario de la AEPD.

Verificable y seguro, las máximas del proyecto

Esta nueva aplicación acaba de desarrollarse para iOS, y ha sido creada para ofrecer un sistema seguro, aportando sencillez de uso y la garantía de que los datos del usuario siempre se encontrarán dentro del dispositivo, y no saldrán de este. Por tanto, se busca que este sistema se convierta en un estándar seguro por el que ninguna persona pueda acceder a determinados contenidos si no tiene la edad necesaria para poder visualizarlos o manipularlos. Algo que evidentemente necesitará de la colaboración de desarrolladores web y plataformas digitales, que deberán implementar este estándar para garantizar ese tratamiento seguro de los datos.

Todo parte del DNIe

Para poder utilizar esta nueva herramienta necesitamos contar con un DNIe. Este cuenta con un chip NFC; que se puede leer desde nuestro smartphone, y por tanto una vez que leemos el documento y desde esta app, se almacenan los datos de nuestra identidad, siempre con las máximas medidas de seguridad. En este caso además se cumple con las normas ICAO, que convierte en infalsificables las fotos de los documentos.

Esta documentación se almacena en el smartphone una vez que hemos verificado nuestra identidad, ya sea mediante un método biométrico, como el reconocimiento fácil o la huella, utilizando el propio certificado electrónico almacenado en el DNIe contrastando el PIN activo. Por tanto, sin que el legítimo propietario del documento de identidad lo verifique, no se podrá añadir una identidad a nuestro dispositivo, ya que esos métodos de verificación evitarán que el propietario del teléfono y del documento sean diferentes.

Si el documento no está vigente, evidentemente no se podrá seguir con el registro de la identidad y su almacenamiento. El paso clave lo damos cuando un servicio o plataforma web demanda hacer la validación de estos datos, o, en otras palabras, verificar que efectivamente tenemos la edad necesaria para poder acceder al sitio. Esto se comunicará de forma transparente al usuario, que podrá terminar el proceso validando la edad por este método, de lo contrario obviamente no podrá acceder al contenido, al no haberse verificado la edad.

De momento la aplicación para iOS sirve de base para seguir en adelante con su desarrollo y adaptación a los sistemas de verificación habituales en la industria, y pronto habrá una versión para Android con la que trabajar también. Es un punto de partida que demuestra que la verificación de la edad es posible en las redes, y que no debe limitarse a pulsar un botón. Sino que verdaderamente solo accederán a los contenidos personas que tienen la edad necesaria, algo que quedará acreditado.