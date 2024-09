Google estrena su plan One Lite, más barato e ideal para la copia de seguridad de WhatsApp

El almacenamiento en la nube de Google se encuentra de estreno, gracias a un nuevo plan que acaba de estrenarse y que nos ofrece un precio de partida más asequible que los actuales. De momento esta nueva suscripción está llegando a India, y por tanto no vamos a poder disfrutarla en nuestro país, pero es evidente que hay muchas posibilidades de que esta pueda terminar llegando a los usuarios españoles. Vamos a conocer los detalles de este nuevo plan de almacenamiento, que sin duda se va a convertir en uno de los más populares.

Un plan más asequible e ideal para algunos casos

Si normalmente con una cuenta de Gmail gratuita contamos con un almacenamiento en la nube de 15GB, este nuevo plan estrenado en la India y denominado Google One Lite nos ofrece el doble de espacio, 30GB. Algo que se queda lejos de las 100GB que nos ofrece el actual plan barato, que tiene un precio de 1,99 euros. Pero puede ser una excelente opción para quienes no buscan un almacenamiento masivo en la nube, y sí, complementar el uso de WhatsApp.

Y es que como sabéis, la copia de seguridad de la app de mensajería ya computa en el almacenamiento de nuestra cuenta de Gmail, lo que quiere decir que ya no es gratis. Pues bien, esta nueva suscripción de 30GB puede ser perfecta para poder contar con un almacenamiento en la nube de nuestros chats de WhatsApp. Sin duda el aspecto más interesante de esta nueva suscripción es el precio, ya que el precio al cambio es de unos 65 céntimos de euros.

¿Cambios en el futuro de Google One?

El estreno de este nuevo plan en India pone de manifiesto que Google está explorando nuevos movimientos para poder llegar a más usuarios. Como decimos, este nuevo plan puede ser perfecto para dar soporte a WhatsApp, pero mucho nos tememos que no vayamos a conocerlo en España, y si es así, desde luego no lo va a ser con el mismo precio. Actualmente el precio de partida es de 2,99 euros para la suscripción de 200GB, después de que eliminaran la de 100GB, que hasta hace poco costaba 1,99 euros.

Por tanto, ahora hay una brecha bastante grande entre el precio de partida de Google One en España, y el que plantea esta nueva suscripción que se ha conocido en India. Todos nos preguntamos si cabe la posibilidad de que Google haga un movimiento similar, y lance un nuevo plan barato también en Europa y en España. Sí, es posible, pero no creemos que cueste menos de 1 o 2 euros. Ahora bien, no vemos mucho sentido a un plan de 30GB cuando el actual modelo de partida es de 200GB, se nos antoja poco.

No en vano podemos entender esta cantidad de gigas en un país como India, en vías de desarrollo, donde el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías es más limitado, sobre todo porque cuentan con móviles más asequibles, y que hacen un menor gasto de datos. Por eso es posible que este plan no sea extrapolable a España. Pero no hay que descartar nada, desde luego algo se está moviendo en Google One.