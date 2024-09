Google Maps: poner reseñas por fin podría ser un proceso más anónimo

Poner reseñas en Google Maps se ha convertido en algo habitual para muchos de nosotros. Estas ayudan a otras muchas personas, y también nos ayudan a nosotros a la hora de encontrar nuevos lugares a donde irnos de vacaciones, a comer el fin de semana, o donde organizar una comida de trabajo. Y detrás de todas estas reseñas normalmente hay alguien, estamos nosotros, y aparecemos como tal, con nuestro nombre y foto de perfil real, porque no hay otra forma de hacer estas reseñas que no sea nuestra apariencia real. Pues bien, ahora Google estaría trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá hacer estas reseñas de una forma más anónima.

Un modo anónimo de Google Maps en desarrollo

Como os contamos, actualmente la única manera de publicar reseñas bajo otro nombre es hacerlo con una cuenta diferente, no hay más alternativa, o bien cambiándonos de nombre y foto de perfil en la cuenta de Google, lo que puede ser realmente molesto. Pero Google está trabajando en una nueva funcionalidad que permite cambiar por completo esto, y hacerlo más anónimo si es lo que deseamos. Y todo gracias a una característica que se ha dejado ver en el análisis de su APK, el paquete de instalación de la app.

Google Maps para iPhone se actualiza con esta interesante función | Unplash

Los que han conocido a el contenido más reciente del APK han sido los compañeros de Android Authority, que han podido analizar este archivo, y han encontrado algunas líneas de código realmente interesantes, que nos avanzan la posibilidad de hacer reseñas de forma más anónima. Según esta nueva función, será posible añadir nuevos nombres e imágenes de perfil. La funcionalidad nos permitiría por tanto publicar una determinada reseña con un nombre distinto y una imagen de perfil nueva.

De esta manera la reseña quedaría registrada bajo un pseudónimo. Y es que quienes contribuimos mucho a la app de Google al final nos terminamos dando cuenta que lo que compartimos no solo son reseñas, sino que en conjunto es una cronología de los movimientos que hemos hecho recientemente, por ejemplo, en las vacaciones. Y esta información cabe la posibilidad de que pueda ser usada de forma inapropiada por otras personas.

No obstante, todavía es un desarrollo muy temprano, casi embrionario, por lo que esta función podría convertirse en realidad de una manera diferente. Incluso desde la fuente especulan con que podría ser posible que esta función fuera solo para aquellos que publican por primera vez en Google Maps. Y es que, si aprovecháramos esta nueva funcionalidad de Google Maps, en el caso de permitir cambiar nuestra identidad, lo lógico sería que nuestras anteriores reseñas pasaran a ser firmadas por nuestra nueva identidad, o no. Ahí surgen dudas razonables que a día de hoy no podemos responder. Pero desde luego la posibilidad de poder publicar reseñas con otra identidad es algo que podría aportar muchas ventajas a los usuarios. De momento no hay información alguna sobre su posible lanzamiento.