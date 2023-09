Google Chrome estrena una función genial para capturar vídeos en Internet

Hoy hemos conocido una nueva e interesante función de Google Chrome, que como suele ser habitual no podemos encontrar en las versiones estables de la aplicación, sino que hay que recurirr a las más tempranas, esas que van añadiendo antes que ninguna otra las novedades. En este caso se trata de una característica pensada para facilitar uno de los aspectos más controvertidos en redes y en dispositivos, como es la captura de imagen de vídeos, extraer fotogramas de estos. Eso es algo que no es tan fácil como parece, y por esa razón características como esta pueden ser muy interesantes.

Nueva función para copiar fotogramas de vídeo

Es la manera que hemos tenido de traducir el nombre original de esta nueva característica, que en origen se denomina “Copy Video Frame” al menos así lo han visto los primeros usuarios que se han topado con ella en las versiones en inglés. Concretamente es en Google Chrome 116 donde han comenzado a ver esta nueva funcionalidad. Aunque no parece que haya una cierta lógica en la expansión de esta función.

El caso es que esta nueva característica, en caso de tenerla, nos la vamos a encontrar en el menú contextual de Google Chrome que se abre cuando pulsamos el botón derecho del ratón. Ahí vamos a ver un nuevo botón llamada “Copy Video Frame” que entendemos que en español veremos como “Copiar fotograma de vídeo” y que nos permite hacer precisamente eso, una captura de pantalla del vídeo que se está reproduciendo en ese momento.

De esta manera nos ahorramos tener que estar con la herramienta de captura de pantalla de Windows, ya sea pulsando la tecla de imprimir pantalla o seleccionando el área de la pantalla en la que podemos extraer el fotograma del vídeo. Esto como sabéis no es tan sencillo como parece, ya que muchas veces estas capturas se muestran directamente en color negro una vez realizadas, oscureciendo por completo el acceso al contenido visual.

Pero parece que los que lo han probado, han visto como al menos en YouTube ha funcionado a la perfección, pudiendo capturar con facilidad la imagen y ese fotograma concreto del vídeo que estábamos viendo. De esta manera se facilitar el poder compartir determinados fotogramas de una forma mucho más rápida y sobre todo integrada en el navegador. Esto quiere decir que la calidad precisamente de la captura de pantalla tiene que ser muy alta.

Ahora bien, quienes han experimentado esta nueva función apuntan a que ha sido en la versión 116 de Chrome donde esta se ha dejado ver, tanto en Windows, como en Linux, ChromeOS y en MacOS. Parece que se está implementando desde hoy mismo, y que por tanto ya deberíamos comenzar a verlo en nuestro Chrome. El problema es que nosotros ya estamos en una beta de Chrome 117 y de momento no hay rastro de ella.

Así que no hay que descartar tampoco que se trate de una funcionalidad activa desde el lado del servidor, y que por tanto sea algo más aleatorio el que contemos con esta nueva funcionalidad en nuestro navegador concretamente. Sea como fuere, parece que de momento funciona bien con YouTube, pero no tanto con otros servicios de streaming, donde las capturas no se muestran como deberían.