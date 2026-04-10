Con este truco WhatsApp puede ahorrar espacio en el móvil y de manera automática.

Olvídate de borrar fotos a mano: ahora WhatsApp refuerza sus menús para que uses los mensajes temporales como arma de limpieza definitiva.

La clave está en la eliminación programada. Al activar esta función, no solo desaparecen los textos, sino que se liberan automáticamente todos esos archivos pesados que devoran tu memoria. Lo mejor es que esta novedad permite aplicar estos mensajes temporales en bloque a todos los grupos que quieras.

Para activarla tienes que ir hasta Ajustes, seguido de Administrar Almacenamiento. Aquí ve hasta la opción que dice "Activa los mensajes temporales". En el menú duración podremos establecer un tiempo determinado de horas o bien días para eliminar de forma automática conversaciones.

Este sistema tiene un beneficio doble, pues además de espacio también ganaremos privacidad en las conversaciones. Una de esas opciones que siempre hay que tener en cuenta debido al espacio que consumen los archivos multimedia.

Este enfoque automatizado supone un cambio importante en la forma en la que gestionamos el almacenamiento del móvil, ya que evita depender de revisiones constantes y borrados manuales que suelen resultar tediosos. Al delegar esta tarea en los mensajes temporales, el usuario puede olvidarse de estar pendiente del espacio disponible y confiar en que el propio sistema irá eliminando de forma progresiva todo aquello que ya no es relevante.

Además, esta funcionalidad también invita a reflexionar sobre el uso que hacemos de las aplicaciones de mensajería. En muchos casos, los grupos se convierten en repositorios de archivos que rara vez volvemos a consultar, pero que siguen ocupando memoria durante meses o incluso años. Apostar por este tipo de herramientas no solo mejora el rendimiento del dispositivo, sino que también fomenta un uso más eficiente y consciente del almacenamiento digital.