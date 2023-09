Este es el gasto de la luz si siempre dejas el cargador del móvil enchufado

Cuando se habla de consumo eléctrico siempre se menciona el famoso consumo fantasma que todos los dispositivos tienen cuando están enchufados aunque no se estén usando. Todos lo tienen en mayor o menor medida, el cargador del móvil incluido. De hecho, si se deja enchufado, puede provocar un fuerte sentimiento de culpa antes de ver la factura de la luz.

La realidad es que el consumo fantasma no debería ser un motivo de preocupación tal, ya que el consumo es mínimo. Cuando el móvil es desconectado, una pequeña cantidad de energía queda acumulada en el bombín, pero es insignificante y apenas imperceptible en comparación con el resto de gasto.

Si hablamos de este consumo total entre todos los dispositivos, este aumenta notablemente, pero sigue siendo algo residual. Si echamos cuentas, el consumo ronda los 0,05 vatios, lo que a lo largo de un año significa un total de 432 vatios. Hay que contar con que el precio actual de la luz está en los 13 céntimos por kilovatio hora, es decir, que a final de año supone un gasto de unos 5 céntimos.

A pesar de que el montante total no suponga un gran esfuerzo económico, esto no quiere decir que haya que despreocuparse. Si lo dejamos enchufado constantemente la salud del cargador se verá mermada y durará menos. Por lo tanto, se recomienda desenchufar el cargador después de usarlo, aunque no sea para ahorrar dinero.