Esta web te permite firmar un documento PDF gratis en segundos

Hay veces en las que necesitas firmar documentos PDF sin mucha importancia. Y si puedes evitar imprimirlo para firmarlo y enviarlo, mejor. Te vamos a mostrar una web perfecta para firmar documentos PDF gratis.

Hablamos de un servicio y gratuito para que puedas firmar PDF online de forma sencilla. No te servirá para documentos de importancia, pero para muchos trámites te puede sacar del apuro.

Firmar PDF gratis y online te puede ahorrar mucho tiempo

Por mi trabajo recibo muchas notas de prensa embargadas, documentos que contienen una serie de normas de publicación. Principalmente suelen restricciones en base a una fecha límite, para que no publiquemos información antes de una presentación, por ejemplo.

ilovepdf, la solución online para editar pdf | Gracias a Annie Spratt por compartir su trabajo en Unsplash.

Y muchas veces hay que firmar un documento conforme vamos a cumplir con los datos embargados, no publicar antes de tiempo o revelar ninguna información. Y firmar esta documentación online es de lo más cómodo.

En Internet hay todo tipo de opciones para firmar PDF online, pero muchas de ellas son de pago. Te tiras un buen rato editando todo, y a la hora de descargar el documento tienes que pagar.

Tranquilo, que te vamos a dar una solución perfecta para firmar PDF gratis y online en pocos segundos.

Esta web gratis te permite firmar documentos PDF en segundos

Todo gracias a ILovePDF, una web completamente gratuita y que te permitirá firmar PDF en segundos. Como te hemos dicho, el proceso no tiene mayor misterio. Y si no es un documento demasiado importante, no dudes en probar esta web para firmar PDF gratis.

Lo primero que debes hacer es abrir la web ILovePDF a través de este enlace

Verás que hay un gran botón llamado Seleccionar archivo PDF. Solo tienes que pulsar y seleccionar el PDF que quieras firmar.

Firmar PDF online | Alfonso de Frutos

Si has seguido los pasos correctamente, te saldrá una nueva ventana como la que hay sobre estas líneas. Sencillamente deberás elegir si es un documento PDF que vayas a firmar tú solo, o varias personas.

Ahora, deberás escribir tu nombre completo. Destacar que tienes una barra de desplazamiento para que puedas elegir entre diferentes firmas.

Firmar PDF online | Alfonso de Frutos

Por último, solo tienes que arrastrar tu nombre a la parte del documento que quieras firmar. Podrás modificar el tamaño en función de tus necesidades.

Ahora, solo falta darle a Firmar, y verás que se abre una nueva ventana.

Pulsa en Descargar PDF y ya tendrás tu documento firmado.

Si has seguido los pasos correctamente, ya tendrás tu documento PDF firmado digitalmente para enviarlo o usarlo como te convenga.