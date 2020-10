Configura tu asistente con Alexa para que reproduzca los podcasts de Apple

Los podcasts son uno de esos contenidos que están creciendo en su consumo en los últimos años y, prueba de ello, es la atención que le vienen ofreciendo algunas empresas que hasta ahora habían obviado este fenómeno. Pero si hablamos de una aplicación decana en esto de escuchar programas de audio en nuestros dispositivos, tenemos que referirnos obligatoriamente a los podcasts de Apple, que llevan en servicio desde los años de sus viejos iPod de rueda. En la década de los 2000.

Pero como siempre ocurre con Apple, su ecosistema suele estar cerrado a sus usuarios y dispositivos y encontrarlos en otros lugares es prácticamente una tarea imposible. Por suerte, acaba de llegar el soporte para escuchar estos podcasts a través de los dispositivos equipados con el asistente de Alexa, de Amazon, por lo que será más fácil iniciar la escucha de ese programa de tecnología que tanto nos gusta con frases del estilo "Alexa, pon el episodio de ayer de 'The Daily' en Apple Podcasts". Como siempre, todas las operaciones para configurar estos podcasts de Apple dentro del asistente de Amazon se deben realizar en la aplicación oficial de Alexa. Por lo que si no la tienes descargada en el teléfono, vete a la tienda oficial y bájatela cuanto antes.

¿Cómo vinculamos el servicio al asistente?

Tal y como Apple ha anunciado en su propia página de soporte, para vincular el servicio de podcast solo tenéis que ir a la aplicación oficial en la parte superior izquierda del menú, escoger "Skills y Juegos" y hacer una búsqueda escribiendo en la parte superior "Apple podcasts". Eso nos ofrecerá un resultado, pulsamos sobre él y seguimos el procedimiento. Allí dará comienzo al proceso de vinculación en el que será necesario, además de activar su uso, iniciar sesión con nuestra ID de los de Cupertino: usuario, contraseña y, en caso de tener la verificación en dos pasos activa, el código de seis números obligatorios.

Configurar el servicio de Apple Podcasts en Alexa. | Tecnoxplora

De esta forma, no solo tenemos acceso a todo el catálogo disponible de episodios y canales que llevamos en la pantalla de nuestros iPhone o iPad, sino también a todas nuestras suscripciones y canales favoritos, que podremos escuchar en un altavoz inteligente de una manera más rápida. Este proceso, de todas formas, también podéis llevarlo a cabo en la página web del asistente.

Además de vincular ese servicio, podemos añadir otro paso más que es el de decirle a Alexa que estos podcasts de Apple son los predeterminados para escuchar este tipo de contenido. En ese caso, tendréis que ir de nuevo a la configuración de la app oficial de Alexa en tu iPhone, tocar en "Música" y donde nos indica "Gestionar servicios" escoger "Apple Podcasts". Ahora tendréis que iniciar sesión con vuestra ID de Apple y, más tarde, escoger "Seleccionar servicio por defecto". De esta forma, no tendréis que añadir a la frase la coletilla de "Apple podcasts" ya que el altavoz inteligente dará por supuesto que, si no indicáis otra cosa (Spotify, Ivoox, Google, etc.), os estáis refiriendo a todo el contenido que publican los de Cupertino.