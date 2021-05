¿Cómo de privado es realmente el modo incógnito de tu navegador?

El modo incógnito del navegador se utiliza por varios motivos. Sin embargo, su uso no basta para ser anónimo dentro de la red por completo. En el vídeo puedes ver qué nivel de anonimato se puede conseguir en internet al usar la función de incógnito cada vez que se busca algo.

Apple creó este 'modo incógnito' en el año 2005 para integrarlo a su propio navegador, Safari. Esta función, también conocida como navegación privada, crea una nueva sesión de búsqueda temporal que no está relacionada en absoluto con la cuenta del ordenador ni con el usuario. No tiene datos pertenecientes a ninguna persona. Desde su creación han sido varios los navegadores que han “copiado” esta opción y la han añadido a su lista de opciones. A día de hoy 9 buscadores ya cuentan con esta alternativa para sus búsquedas.

Beneficios de usar el modo incógnito de tu navegador

Evitar influencia de cookies:

Otra opción que se ha desarrollado durante los últimos años son las cookies. Este sistema registra la navegación del usuario y crea un algoritmo que ayuda a la publicidad que se le muestra a la persona que realiza estas búsquedas. Dentro de las cookies, existen varios tipos que pueden ser propias, o de terceros. Las webs poco fiables pueden compartir la información que obtienen de las cookies con terceros sin el consentimiento del usuario.

Evitar que tus búsquedas queden registradas en el historial:

Seguro que alguna vez hemos querido realizar alguna búsqueda, pero que no quede constancia de ello. Para ello, el modo de navegación privada del navegador es muy importante. Al activar esta función, evitamos que se registren todas las actividades que se realizan en la web mientras se usa, por lo que no queda constancia de nada mientras se use esta herramienta.

Hallar nuevos resultados:

Puede que, en algunos momentos, los buscadores no lleguen a mostrar todos los resultados interesantes para la persona debido a resultados de búsquedas anteriores. Utilizando esta opción, este filtro se deshace y el navegador muestra de nuevo todo tipo de resultados a las búsquedas.

En el vídeo puedes ver también el nivel de incógnito que se consigue al utilizar este método de búsqueda.

