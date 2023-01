Cómo añadir notas con detalles de las páginas que más te interesan en Chrome

Seguro que en alguna ocasión has tenido la necesidad de tomar una nota o destacar un apartado de una web, pero para conseguirlo, has tenido que usar una aplicación externa. Pues bien, si te interesa escribir anotaciones en tus webs favoritas puedes recurrir a dos nuevas extensiones gratuitas de Google Chrome con las que podrás poner un Post - it en cualquier parte de la página que visites. A continuación, te contamos cuáles son y cómo acceder a ellas.

Una de ellas es WebStickies y la otra opción es Beanote, ambas no requieren de un pago para hacer uso de ellas, no existe ninguna complicación para su uso y las notas se crean fácilmente. Para crear una nota en Beanote debes hacer click en el botón derecho del ratón y ya tendrás tu primer Post – it. En cambio, en el caso de WebStickies tienes que realizar una combinación de teclas, que te mostramos en el video. Para ello, debes pulsar al mismo tiempo las teclas "Alt" + "Mayúsculas" + "N" y ya podrás escribir una anotación.

Una vez que estén las notas creadas podrás realizar cualquier tipo de modificación, tendrás la opción de almacenarlas y volver a acceder a ellas cuando lo necesites, ya que no desaparecerán en ningún momento a no ser que las elimines.

Google Chrome cómo buscar una pestaña entre todas las que tienes abiertas | Foto-de-Firmbee.com-en-Unsplash1

Nueva función para anotaciones de Google Chrome

Esto no es todo, ya que según ha compartido un usuario de la versión Beta de Google en Reddit, la compañía tiene previsto crear una nueva función en Google Chrome. Aunque por ahora se desconoce de qué se trata la futura extensión, será fácil de usar, tendrá las mismas características que otras herramientas de Google, como las Hojas de Cálculo y permitirá al usuario añadir sus propias anotaciones en las diversas páginas web que visite.

Eso sí, por el momento no se tiene una fecha fija y tardará en llegar, ya que antes de todo debe ser probada y una vez que funcione correctamente, en apenas un mes o dos, todos podrán disfrutar de esta nueva extensión.